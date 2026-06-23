Chile localiza a 64 niños haitianos tras alerta por su paradero

Imagen de referencia a la identificación de la Policía de Chile (PDI)

SANTIAGO DE CHILE_ La policía chilena anunció el martes que logró ubicar a los 64 niños haitianos que ingresaron al país en 2025 para reunirse con sus familias y cuyo paradero, inicialmente desconocido por las autoridades, generó alarma en el país.

La búsqueda comenzó la semana pasada cuando se filtró a la prensa un informe preliminar de la Contraloría de Chile, que investigaba el ingreso de cientos de niños al país en procesos de reunificación familiar.

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Según el documento, al menos 12 personas ingresaron varias veces a Chile actuando "como supuestos adultos responsables" de cientos de niños y adolescentes haitianos. En una ocasión, una mujer ingresó al país a cargo de 34 menores.

La información causó alarma en el país y los poderes del Estado conformaron un grupo de trabajo para encontrarlos. La fiscalía anunció inclusive una investigación por posible tráfico de menores.

"Hemos ubicado a los 64 (niños y adolescentes). Lo importante es que todos ellos se encuentran bien físicamente, la mayoría está ingresada al sistema de salud y educación", dijo este martes Eduardo Cerna, director de la Policía de Investigaciones.

Aunque los niños fueron ubicados junto a sus respectivas familias, la fiscalía dijo que se investigará si los adultos que los ayudaron a ingresar al país cumplieron con los requisitos migratorios.

Según un informe del Servicio de Migraciones de 2024, en Chile viven cerca de 188.000 haitianos. Es la cuarta mayor comunidad inmigrante en el país, con cerca de un 10% del total de extranjeros.

FUENTE: Con información de AFP