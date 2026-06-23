Justicia de EEUU aplaza la audiencia de Alex Saab por un mes más; se alarga el proceso

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, EEUU..

MIAMI.- Una juez federal de EEUU aplazó por un mes más la audiencia de Alex Saab , empresario colombiano y exministro de Nicolás Maduro, la cual estaba prevista para este 24 de junio, en el proceso judicial que se le sigue bajo cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, entre otros delitos federales.

La jueza Enjolique A. Lett reprogramó la comparecencia para el próximo 24 de julio, a solicitud de la defensa que argumentó poder disponer de más tiempo para formalizar su equipo de abogados que participarán en la sesión judicial de formulación de cargos contra el presunto operador financiero del depuesto dictador de Venezuela.

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La petición, la segunda desde que inició el proceso en mayo, también incluyó la renuncia temporal de Saab a su derecho a un juicio rápido mientras se completa el proceso de representación legal.

La Fiscalía no objetó la solicitud, según se informó con base en documentos del sistema judicial estadounidense.

Audiencia de Alex Saab para julio

La defensa indicó en el escrito que Saab recibió una copia de la acusación formal que comprende plenamente los cargos y los procedimientos judiciales a seguir, y que aceptó el diferimiento de la audiencia por 30 días adicionales.

La decisión de la juez de Miami se acordó ocho días después de que el juez de Nueva York aplazó la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para el 22 de julio próximo. Dos días después sería la de Saab.

Se cree que Saab sería determinante para la continuación del proceso judicial contra el depuesto dictador de Venezuela por cargos de conspiración en el narcotráfico, entre otros delitos y por lo cual permanece encarcelado en Nueva York.

El empresario colombiano, de 54 años de edad y quien estuvo bajo custodia luego de la captura de Maduro en Venezuela en enero pasado, compareció por primera vez ante el tribunal federal de Miami el 18 de mayo pasado, dos días después de haber sido entregado desde Venezuela a EEUU.

Empresario protegido por Maduro

En esa audiencia fue acusado de los graves delitos, por la Fiscalía, y se ordenó su permanencia en la cárcel sin derecho a fianza.

El exministro de Maduro ya había sido procesado por la justicia de EEUU bajo cargos de blanqueo, tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y ser extraditado a territorio estadounidense, pero fue dejado en libertad en 2023 por un indulto del presidente Joe Biden que autorizó un intercambio de presos.

Saab regresó a Caracas donde fue recibido por el régimen de Maduro que le dio varios cargos, entre ellos el de diplomático y ministro de Industrias y Producción Nacional, para asegurar su protección.

FUENTE: Con información de EFE, DLA