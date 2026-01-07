Chile y Perú avanzan en una agenda común de seguridad y control migratorio

El presidente de Perú, José Jeri (izq.), estrecha la mano del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Gobierno de Lima, el 7 de enero de 2026. (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

LIMA - El presidente electo de Chile , José Antonio Kast, sostuvo este miércoles en Lima una reunión con el mandatario interino de Perú , José Jerí, para coordinar acciones conjuntas frente al avance del crimen organizado transnacional y el impacto regional de la migración irregular, fenómenos que ambos gobiernos consideran una amenaza directa a la seguridad y estabilidad de sus países.

Durante el encuentro en el Palacio de Gobierno, destacó la necesidad de una respuesta regional coordinada ante organizaciones criminales que operan sin fronteras. “El crimen organizado se comporta como una industria transnacional que no respeta banderas ni límites territoriales, y debe ser enfrentado de manera conjunta”, afirmó el mandatario electo, quien asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo.

"Corredor humanitario"

Uno de los ejes centrales del diálogo fue la propuesta de establecer un corredor humanitario que atraviese Chile, Perú y Ecuador, destinado a facilitar la salida ordenada de migrantes en situación irregular, particularmente venezolanos. Kast explicó que la iniciativa busca una solución regional ante un fenómeno que desbordó las capacidades individuales de los Estados.

El líder chileno señaló que la migración forzada desde Venezuela respondió, en muchos casos, a la persecución política y al deterioro económico provocado por la dictadura del depuesto Nicolás Maduro, una crisis cuyas consecuencias —dijo— afectan a toda América Latina.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 7,7 millones de venezolanos emigraron desde 2014.

Por su parte, el presidente interino de Perú coincidió en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y regional para frenar tanto la delincuencia organizada como los flujos migratorios irregulares. Jerí confirmó que su gobierno evalúa, junto a Chile y Ecuador, la viabilidad del corredor humanitario, aunque advirtió que cualquier medida deberá aplicarse bajo criterios estrictos de seguridad y control.

"Bandas criminales"

La reunión se produjo en un contexto de creciente preocupación por la expansión de bandas criminales como la peruana Los Pulpos y la venezolana Tren de Aragua, cuyas operaciones se extendieron hacia territorio chileno, elevando los niveles de violencia y criminalidad.

Actualmente, se estima que unos 300.000 venezolanos permanecen en Chile sin estatus migratorio regular. En el caso de Perú, el país alberga a más de 1,6 millones de migrantes venezolanos, convirtiéndose en el segundo mayor receptor a nivel mundial después de Colombia, según cifras de la OIM. En diciembre pasado, el gobierno peruano anunció el cierre de su frontera al ingreso de nuevos migrantes venezolanos.

El encuentro entre Kast y Jerí refleja un giro hacia políticas más firmes en materia de seguridad y migración, en un escenario regional marcado por el colapso del régimen venezolano y el avance de redes criminales transnacionales.

