Cifra de cubanos que cruza el Darién se quintuplicó en 2022

Este año, según reseña Radio Televisión Martí, la cifra de cubanos casi quintuplicó la divulgada por la misma fuente en 2021, cuando 1.065 isleños se lanzaron a la conquista del tramo fronterizo.

Según cifras del gobierno de Panamá, por esa ruta cruzaron un total de 227.987 migrantes entre enero y noviembre de este año, un récord histórico, pues en 2021 cerca de 130.000 migrantes, la mayoría haitianos, atravesaron las empinadas laderas y los ríos crecidos, al tiempo que tuvieron que capear cocodrilos, serpientes, y fieras, así como a grupos criminales y asaltantes de camino que merodean la selva darienita.

Este año, los migrantes venezolanos encabezan la relación de nacionalidades que transitaron por el cruce selvático, con 148.953, seguidos por Ecuador (21.535), Haití (16.933), Cuba (5.530) y Colombia (4.876).

Las estadísticas incluyen a los que lograron el cruce, los que llegaron a Panamá y no a los que se tragó la Selva del Darién. No existen cifras oficiales de los fallecidos. Muchos quedan en el camino y sin identificar. Han sido las redes sociales las portadoras de testimonios desgarradores; de gente, no importa su nacionalidad, que cuenta en líneas sueltas lo que para ellos ha sido un desafío a la muerte.

FUENTE: Con información de Radio Televisión Martí