miércoles 5  de  agosto 2026
CORRUPCIÓN

Cilia Flores habría entregado a EEUU una lista de empresas fantasma, generales y políticos beneficiados

Al parecer Flores entregó una lista con 87 generales que habrían recibido entre 1 y 50 millones de dólares, así como 34 políticos venezolanos —ministros, gobernadores y diputados— que presuntamente recibieron pagos regulares

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York.

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York.

AFP

REDACCIÓN.- La esposa del exdictador Nicolás Maduro, Cilia Flores estaría dispuesta a salvarse “con armas y bagajes” , por lo que en declaraciones ante la Fiscalía de Nueva York (donde está detenida), habría revelado detalles de una estructura financiera clandestina que habría operado en tres capas, según informó la periodista Graciela Requena en su cuenta de X que

Según la versión publicada por Requena, Flores explicó que en la Etapa II manejó personalmente una red de más de 400 empresas fantasma utilizadas para mover y ocultar activos dentro y fuera de Venezuela. La periodista señala que Flores afirmó controlar la compra de propiedades, empresas legítimas, oro, arte y criptomonedas, incluyendo apartamentos en Miami y mansiones en Madrid, París y Londres. También habría mencionado inversiones en tecnológicas, bancos privados y viñedos europeos, además de operaciones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2017 y 2023.

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De acuerdo con lo difundido por Requena, Flores sostuvo que el objetivo era proteger la fortuna del grupo en caso de una caída política. Aseguró que Estados Unidos solo logró congelar una parte de los activos, mientras que “el resto sigue oculto”.

Al parecer Flores entregó una lista con 87 generales que habrían recibido entre 1 y 50 millones de dólares, así como 34 políticos venezolanos —ministros, gobernadores y diputados— que presuntamente recibieron pagos regulares. La versión incluye además a 12 políticos extranjeros de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y España, quienes habrían recibido dinero “a cambio de ayuda política”.

Requena cita a Flores diciendo: “Tengo una lista completa con valores, métodos y fechas de transferencias. Cada pago fue documentado porque sabía que algún día podría necesitar esa información como protección o moneda de cambio”.

Finalmente, la periodista afirma que Flores mencionó la participación de los Castro “todos estos años”.

FUENTE: REDACCIÓN/REDES

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