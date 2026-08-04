Estudiantes en Venezuela enfrentan altos niveles de desnutrición y falta de maestros

Montalbán es un ejemplo de la crisis de la educación pública en Venezuela, donde las escuelas tienen un déficit alarmante de docentes, como consecuencia de bajos salarios y migración.

Un nño come de la basura en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Un niño reza antes de comer en el albergue de la Fundación Kapuy -que apoya a niños en situación de abandono o con graves problemas de salud, incluida la desnutrición- en Maracay, Venezuela

CARACAS - Altos niveles de desnutrición, un déficit de docentes e incluso pensamientos suicidas entre niños y adolescentes figuran entre los principales problemas que enfrenta el sistema educativo venezolano, deteriorado tras años de crisis económica, denunció este martes la ONG FundaRedes.

La organización presentó un estudio realizado durante el primer semestre del año en el que advierte sobre el impacto de la crisis en la educación pública. Aunque algunos indicadores económicos han mostrado una leve recuperación, cerca del 70 % de los hogares venezolanos continúa en situación de pobreza, según estudios independientes.

DEPARTAMENTO DE ESTADO Rubio espera que la transición en Venezuela se haga en "meses y no años"

CORRUPCIÓN Juez de España pide un informe "exhaustivo" sobre capital venezolano en Plus Ultra a partir de 2017

Desnutrición y salud mental

De acuerdo con FundaRedes, el 80 % de los estudiantes de escuelas públicas presenta algún grado de desnutrición.

"El sistema de alimentación escolar no funciona", afirmó Javier Tarazona, presidente de la organización, durante la presentación del informe con motivo del cierre del año escolar.

Tarazona, quien retomó su labor como activista tras permanecer casi cinco años como preso político, alertó además de que el 56 % de la población escolar manifiesta pensamientos suicidas.

"Hay unos niveles que te llevan a tener pensamientos así, y las autoridades no están haciendo caso a lo que están ocasionando", sostuvo.

Infraestructura y déficit de maestros

El activista presentó el informe en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, donde señaló que el 60 % de los centros educativos presenta un "deterioro crónico" y que el 80 % de los planteles carece de acceso a agua potable.

A excepción de Caracas, buena parte del país enfrenta cortes de electricidad de varias horas al día, problemas de abastecimiento de agua y un deterioro generalizado de la infraestructura.

FundaRedes también advirtió que las escuelas públicas registran un déficit del 74 % de docentes, debido a que miles de maestros han abandonado las aulas por los bajos salarios.

Según estimaciones independientes, un trabajador del sector público percibe alrededor de 240 dólares mensuales, monto que cubre apenas una tercera parte de la canasta básica alimentaria.

Piden la renuncia del ministro

Ante este panorama, Tarazona pidió la renuncia del ministro de Educación del chavismo, Héctor Rodríguez.

"Lo mínimo que puede hacer es renunciar junto a su grupo de incapaces y corruptos por no responder a las demandas de este país", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP