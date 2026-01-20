miércoles 21  de  enero 2026
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

De acuerdo con documentos judiciales, el 16 de marzo de 2019 el acusado presentó su solicitud y en el formulario negó haber cometido, asistido o intentado cometer algún delito por el cual no hubiese sido arrestado

Renzo William Alegre, de 25 años.

Renzo William Alegre, de 25 años.

FLORIDA DEPARTMENT OF LAW ENFORCEMENT
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE. - La ciudadanía estadounidense de Renzo William Alegre, un joven nacido en Perú y residente en el sur de Florida, fue revocada tras comprobarse que la obtuvo de manera fraudulenta mientras ocultaba que cometía delitos sexuales contra menores.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que confirmó la cancelación oficial de su Certificado de Naturalización, así como una nueva sentencia en su contra.

Lee además
Eddie Hudson, de 65 años edad es el principal responsable de este hecho.
ESQUEMA FRAUDULENTO

Presunta estafa con boletos de entrada del CFP deja un arresto en Miami-Dade
Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba

Alegre, de 25 años y residente en Fort Lauderdale, se declaró culpable del delito federal de adquisición ilegal de ciudadanía o naturalización. Como parte de la resolución judicial, fue condenado a 100 días de arresto domiciliario y a un año de libertad condicional, subrayaron las autoridades.

De acuerdo con documentos judiciales, el 16 de marzo de 2019 Alegre presentó su solicitud de ciudadanía estadounidense. En el formulario negó haber cometido, asistido o intentado cometer algún delito por el cual no hubiese sido arrestado. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, reiteró esa negativa durante una entrevista oficial con autoridades de inmigración.

Tras ese proceso, le fue concedida la ciudadanía el 31 de octubre de 2019.

Sin embargo, menos de un año después, en septiembre de 2020, el implicado fue arrestado y acusado por delitos relacionados con pornografía infantil. Más adelante fue condenado por la posesión de al menos 600 imágenes de material de abuso sexual infantil, recibiendo una sentencia de 48 meses de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada.

Los detectives detallaron que el propio acusado admitió haber utilizado una computadora para recibir y descargar ese material durante aproximadamente un año antes de su arresto, un período que coincidía con el proceso mediante el cual obtuvo la ciudadanía estadounidense.

“El sistema de naturalización se basa en la honestidad y la buena fe. La ciudadanía estadounidense es un privilegio, no un escudo para el engaño. Cuando se obtiene mediante fraude, la ley exige que sea revocada. Nuestra oficina actuará con firmeza para proteger a los niños y preservar la integridad de nuestro sistema migratorio”, señaló en un comunicado el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.“

Este caso refuerza la postura de las instancias federales de revisar y revertir procesos de naturalización obtenidos de manera fraudulenta, especialmente cuando están vinculados a delitos graves que atentan contra menores de edad.

Temas
Te puede interesar

Brote de norovirus obliga a desinfección total del crucero Rotterdam tras regresar a Fort Lauderdale

Revelan ganadores de la segunda edición del concurso «My Migration Story» en Miami

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotomontaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el jefe de la Reserva Federal o Banco Central, Jerome Powell.
ACTUALIDAD

Presidente de la Reserva Federal citado ante la Corte Suprema de EEUU

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

El empresario republicano Tony Díaz anuncia su campaña por el escaño estatal del Distrito 113.
EN REBELDÍA

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

La jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (centro), habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para Interior, Diosdado Cabello, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el 14 de enero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez se apropia de más bienes en la era post Maduro, piden investigar su patrimonio

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. 
GOBIERNO

Un EEUU fuerte beneficia al mundo, dice presidente de la Cámara de Representes

Te puede interesar

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

Esta captura de pantalla, publicada el 20 de enero de 2026 por la cuenta X del Comando Sur de EE. UU., muestra el buque motor Sagitta en el Caribe. Estados Unidos anunció el 20 de enero que sus fuerzas incautaron otro petrolero en el Caribe, el séptimo buque incautado desde que el presidente Donald Trump anunció un bloqueo para impedir el paso de buques sancionados hacia o desde Venezuela.
SANCIONES

EEUU incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

El condado no descartó la posibilidad de ampliar esta red a otras ubicaciones, como parte de una estrategia para descentralizar los servicios y acercarlos aún más a las comunidades. 
SERVICIOS

Renovar la registración del auto ahora es más rápido en Broward

Uno de los taxis acuáticos que presta sus servicios en la zona de Miami Beach (CORTESÍA).
TRANSPORTE

Miami Beach oficializa el taxi acuático gratuito tras un año de prueba