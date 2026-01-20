Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

FORT LAUDERDALE . - La ciudadanía estadounidense de Renzo William Alegre, un joven nacido en Perú y residente en el sur de Florida, fue revocada tras comprobarse que la obtuvo de manera fraudulenta mientras ocultaba que cometía delitos sexuales contra menores.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que confirmó la cancelación oficial de su Certificado de Naturalización, así como una nueva sentencia en su contra.

Alegre, de 25 años y residente en Fort Lauderdale, se declaró culpable del delito federal de adquisición ilegal de ciudadanía o naturalización. Como parte de la resolución judicial, fue condenado a 100 días de arresto domiciliario y a un año de libertad condicional, subrayaron las autoridades.

De acuerdo con documentos judiciales, el 16 de marzo de 2019 Alegre presentó su solicitud de ciudadanía estadounidense. En el formulario negó haber cometido, asistido o intentado cometer algún delito por el cual no hubiese sido arrestado. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, reiteró esa negativa durante una entrevista oficial con autoridades de inmigración.

Tras ese proceso, le fue concedida la ciudadanía el 31 de octubre de 2019.

Sin embargo, menos de un año después, en septiembre de 2020, el implicado fue arrestado y acusado por delitos relacionados con pornografía infantil. Más adelante fue condenado por la posesión de al menos 600 imágenes de material de abuso sexual infantil, recibiendo una sentencia de 48 meses de prisión, seguidos de 20 años de libertad supervisada.

Los detectives detallaron que el propio acusado admitió haber utilizado una computadora para recibir y descargar ese material durante aproximadamente un año antes de su arresto, un período que coincidía con el proceso mediante el cual obtuvo la ciudadanía estadounidense.

“El sistema de naturalización se basa en la honestidad y la buena fe. La ciudadanía estadounidense es un privilegio, no un escudo para el engaño. Cuando se obtiene mediante fraude, la ley exige que sea revocada. Nuestra oficina actuará con firmeza para proteger a los niños y preservar la integridad de nuestro sistema migratorio”, señaló en un comunicado el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones.“

Este caso refuerza la postura de las instancias federales de revisar y revertir procesos de naturalización obtenidos de manera fraudulenta, especialmente cuando están vinculados a delitos graves que atentan contra menores de edad.