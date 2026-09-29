martes 29  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Reúnen firmas para retirar escaño a senador mexicano acusado por EEUU de vínculos con el narco

El senador Enrique Inzunza y otras nueve personas fueron acusados de nexos con el Cartel de Sinaloa "para distribuir cantidades masivas de narcóticos a EEUU"

El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció una feroz campaña de calumnias y diatribas

El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones de EEUU por narcotráfico. Denunció "una feroz campaña de calumnias y diatribas"

Cuenta de Enrique Inzunza en X
Por Sofía Nederr

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de ciudadanos entregó este martes en el Parlamento mexicano más de 23.000 firmas para exigir que el senador Enrique Inzunza Cázarez, de Sinaloa, deje su escaño y enfrente sin fuero las investigaciones en su contra. Dentro de los señalamientos están las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Nosotros no estamos diciendo que sea culpable”, afirmó Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y quien encabezó la petición.

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Dijo que solicitan que el senador responda a las acusaciones “sin el manto protector del fuero”.

También aseveró: “No nos corresponde a nosotros probar la integridad de nadie. Nosotros no somos autoridad”.

Los ciudadanos pidieron formalmente al Congreso abrir una declaración de procedencia contra Inzunza. Se trata de un mecanismo constitucional para retirar la inmunidad procesal a un legislador y permitir que se proceda penalmente.

La solicitud al Parlamento se hizo luego de que, el 29 de abril, la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Inzunza, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de presuntamente conspirar con el Cartel de Sinaloa para introducir narcóticos en EEUU.

La senadora Paloma Sánchez recibió la documentación y dijo que hará seguimiento a la solicitud ciudadana. Esto tras el rechazo para recibir la petición de otros grupos parlamentarios, como el oficialista Morena, y del presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez.

Por su parte, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, indicó que el escrito también fue presentado ante la Cámara de Diputados.

Niega acusaciones

El senador Enrique Inzunza Cázarez descartó el 1 de septiembre servir como testigo protegido de EEUU en medio del escándalo en el que hay otros nueve acusados.En agosto, anunció que renunciaba a la bancada del oficialista partido Morena.

En una rueda de prensa, el político respondió con un rotundo "no" al ser consultado ante la posibilidad de recibir beneficios por cooperar con la justicia estadounidense.

En ese momento, el senador repudió que pueda ser considerado un “narcolegislador”.

“Nunca he sido narconada, ni narcobibliotecario, narcotaquero, ni narcomagistrado ni narcolegislador”, declaró el senador.

A su vez, Inzunza Cázarez negó conocer personalmente a Joaquín "el Chapo" Guzmán o a Ismael "el Mayo" Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa.

"Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos", anunció el Departamento de Justicia en abril pasado

FUENTE: Con información de EFE/DIARIO LAS AMÉRICAS

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