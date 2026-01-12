lunes 12  de  enero 2026
MÉXICO

Claudia Sheinbaum se ofrece a mediar entre Washington y Cuba

El presidente Trump estableció un ultimátum al régimen cubano, asegurando que la isla dejará de recibir recursos económicos y petroleros procedentes de Venezuela

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración tiene la disposición de funcionar como canal de comunicación entre Estados Unidos y Cuba, luego de las recientes advertencias emitidas por el presidente Donald Trump hacia la administración de Miguel Díaz-Canel.

Durante su comparecencia en el Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que, aunque el tema de Cuba no formó parte de su última conversación telefónica con Trump, México se encuentra en condiciones de facilitar el diálogo si ambas partes lo aceptan.

Lee además
El tanquero mexicano Bicentenario frente a la refinería Ñico López de La Habana el 8 de junio.
POLÍTICA

Llega a Cuba nuevo barco con petróleo procedente de México ¿Sheinbaum, salvavidas del régimen?
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

Cuba como plataforma de fricción estratégica: el flanco caribeño en el pulso entre Washington y Pekín por Taiwán

La mandataria informó que la llamada con el presidente estadounidense se centró en la seguridad fronteriza y el narcotráfico.

Según Sheinbaum, la administración mexicana reportó una disminución del 50% en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos en el último año. Ante la consulta de Trump sobre Venezuela, Sheinbaum reiteró la postura de su país basada en la Constitución mexicana, manifestándose en contra de las intervenciones militares.

Recientemente el presidente Donald Trump estableció un ultimátum al régimen cubano, asegurando que la isla dejará de recibir recursos económicos y suministros petroleros procedentes de Venezuela.

Trump declaró que La Habana debe alcanzar un acuerdo con Washington de manera inmediata.

El presidente de EEUU afirmó que existen contactos en curso con la isla, pero el dictador Miguel Díaz-Canel negó la existencia de dichas conversaciones.

La comunicación entre Sheinbaum y Trump se produjo después de que el presidente estadounidense mencionara la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra las organizaciones del narcotráfico en territorio mexicano.

Sheinbaum señaló que, tras el diálogo, la opción de una intervención militar en México quedó descartada y que la relación se mantendrá bajo esquemas de cooperación en temas de comercio, inversiones y seguridad.

Embed

Temas
Te puede interesar

Colapso del chavismo impulsa histórica campaña de fe por la libertad de Cuba

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

México se vuelve "proveedor importante" de petróleo para Cuba ante crisis de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Daniel Odiosuarez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump