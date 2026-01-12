Claudia Sheinbaum se ofrece a mediar entre Washington y Cuba

La presidenta de México Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que su administración tiene la disposición de funcionar como canal de comunicación entre Estados Unidos y Cuba , luego de las recientes advertencias emitidas por el presidente Donald Trump hacia la administración de Miguel Díaz-Canel.

Durante su comparecencia en el Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que, aunque el tema de Cuba no formó parte de su última conversación telefónica con Trump, México se encuentra en condiciones de facilitar el diálogo si ambas partes lo aceptan.

La mandataria informó que la llamada con el presidente estadounidense se centró en la seguridad fronteriza y el narcotráfico.

Según Sheinbaum, la administración mexicana reportó una disminución del 50% en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos en el último año. Ante la consulta de Trump sobre Venezuela, Sheinbaum reiteró la postura de su país basada en la Constitución mexicana, manifestándose en contra de las intervenciones militares.

Recientemente el presidente Donald Trump estableció un ultimátum al régimen cubano, asegurando que la isla dejará de recibir recursos económicos y suministros petroleros procedentes de Venezuela.

Trump declaró que La Habana debe alcanzar un acuerdo con Washington de manera inmediata.

El presidente de EEUU afirmó que existen contactos en curso con la isla, pero el dictador Miguel Díaz-Canel negó la existencia de dichas conversaciones.

La comunicación entre Sheinbaum y Trump se produjo después de que el presidente estadounidense mencionara la posibilidad de realizar operaciones terrestres contra las organizaciones del narcotráfico en territorio mexicano.

Sheinbaum señaló que, tras el diálogo, la opción de una intervención militar en México quedó descartada y que la relación se mantendrá bajo esquemas de cooperación en temas de comercio, inversiones y seguridad.