Colombia afirma que exfiscal Luisa Ortega no tiene una orden de captura

Una fuente de la Fiscalía de Bogotá manifestó a la AFP que la información es falsa. Desde 2019 hay una denuncia contra Ortega, pero no ha habido novedades recientes en el caso, añadió.

La exfuncionaria fue destituida por la oficialista Asamblea Constituyente en 2017 tras romper con el régimen de Maduro.

Antes de huir a Bogotá, donde reside actualmente, denunció una ruptura del orden constitucional en Venezuela.

luisa ortega fiscal venezuela exilio 08292019 dpa.jpg Luisa Ortega, exfiscal de Venezuela en el exilio. DPA / MARCELO CAMARGO

Actualmente es reconocida como fiscal general por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y presidente encargado de Venezuela en su calidad de jefe del legislativo y es reconocido por Estados Unidos, Colombia y medio centenar de otros gobiernos.

Una querella sin detención

Ortega enfrenta en Colombia una denuncia por calumnia, un delito "querellable" que no conduce a la detención del acusado, según explicó la fuente de la fiscalía que pidió no ser identificada.

"Nunca en un delito querellable va a haber una orden de captura", enfatizó, y añadió que este tipo de procesos terminan en conciliación.

Por su parte, Luisa Ortega coincidió en que no es cierto que exista una orden de captura en su contra.

Sin embargo, contrario a lo que afirma la fiscalía, asegura que es falso que haya una la denuncia por calumnia en su contra.

"No es cierto que en Colombia en ninguna fiscalía exista investigación en mi contra, mucho menos que me hayan citado y que yo me haya negado a comparecer y que por esa razón hayan librado una orden de captura en mi contra", dijo a la AFP.

Pero el órgano de acusación insistió en que la investigación es real y que hubo tres requerimientos para ser entrevistada por la fiscal 63 de la capital colombiana en octubre y diciembre de 2019. No obstante, no ofreció detalles de los datos del denunciante.

Ortega remarcó que nunca ha sido notificada y que los documentos de las citaciones que circulan en redes sociales "evidencian forjamiento" y "falsedad".

La fuente de la Fiscalía insistió en que no hay novedades en este proceso: "No creo que vaya a pasar nada por ahora". Con respecto a la supuesta orden de captura, "simplemente es algo [...] que salió desde Venezuela, pero nosotros no tenemos nada de lo que está surgiendo" en redes sociales.

Acusaciones en Estados Unidos

Las publicaciones también hablan de acusaciones contra Ortega en Estados Unidos por supuestos delitos de corrupción y recibir sobornos de un empresario venezolano.

La exfiscal general desmintió su presunta relación con el caso y acusó que se trataba de una "venganza del régimen" y un "montaje" ideado por Tarek Wiliam Saab, actual fiscal general de Venezuela.