martes 14  de  julio 2026
POLÍTICA

Colombia plantea a EEUU una alianza para impulsar la democratización de Venezuela

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró que el gobierno entrante buscará apoyar una transición democrática en el país vecino

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. &nbsp;

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

 

JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó este martes que el gobierno entrante buscará trabajar con Estados Unidos para impulsar una transición democrática en Venezuela, durante una visita oficial a Washington en la que sostuvo reuniones con autoridades estadounidenses y organismos financieros internacionales.

"Estamos aquí para brindar seguridad económica y seguridad nacional, para fortalecerlas en nuestro país y contribuir a consolidarlas también en los Estados Unidos. Para ver a Colombia como un socio estratégico, como una plataforma de democratización en Venezuela", declaró Restrepo durante un foro organizado por el Consejo Atlántico, un centro de estudios con sede en la capital estadounidense.

Lee además
Personas heridas entre damnificados esperan ser atendidos en el hospital de campaña de Japón en Caraballeda, en La Guaira, tras los sismos en Venezuela, este 14 de julio 2026
TRAGEDIA

Personas heridas en la búsqueda de familiares entre escombros, otro rostro que dejan los sismos en Venezuela
EEUU promovió la reunión entre el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (izq.), y la opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas, el 18 de junio de 2026.
ACERCAMIENTOS

Parlamento chavista y el de oposición de Venezuela inician en agosto plan de trabajo promovido por EEUU

El vicepresidente electo agregó que una eventual transición abriría nuevas oportunidades de cooperación energética entre ambos países.

"E imaginen las posibilidades que podríamos tener también para importar gas de Venezuela de una forma diferente", afirmó.

Cambio de rumbo en la relación con Venezuela

La llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella al poder anticipa un cambio en la política exterior de Colombia respecto a Venezuela, tras el mandato del izquierdista Gustavo Petro.

De la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, ha manifestado su cercanía con la administración del presidente Donald Trump y ha expresado su intención de fortalecer la cooperación con Washington en temas de seguridad, economía y política regional.

Durante el gobierno de Petro, Bogotá restableció relaciones diplomáticas con el régimen del ahora dictador depuesto Nicolás Maduro y promovió una agenda de acercamiento con Caracas.

Agenda en Washington

Restrepo viajó a Estados Unidos acompañado por varios integrantes del futuro gabinete, entre ellos el próximo canciller, Omar Bula, diplomático con más de dos décadas de experiencia en organismos internacionales y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bula adelantó que el nuevo gobierno revisará la participación de Colombia en distintos organismos multilaterales.

"Revisaremos nuestras relaciones con otras agencias y con las organizaciones multilaterales porque tenemos el objetivo de recortar costos, pero también de racionalizar nuestras relaciones y de ser menos dependientes de las decisiones que tomen las organizaciones multilaterales", explicó.

La delegación colombiana sostuvo reuniones con representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para este miércoles también está previsto un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Una transición marcada por la tensión política

El presidente saliente, Gustavo Petro, no ha reconocido formalmente la victoria electoral del dirigente conservador, mientras De la Espriella ha señalado que está dispuesto a asumir el cargo en una instalación militar si no existen las condiciones para realizar la ceremonia de investidura en el Congreso, como establece la legislación colombiana.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Venezuela eleva a más de 4.700 los muertos por el doble terremoto

Autoridades colombianas denuncian secuestro de 39 personas por el ELN en departamento de Chocó

Abelardo De la Espriella elimina varias agencias de la Presidencia y pone fin al comisionado de paz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace un gesto de triunfo mientras vota en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella elimina varias agencias de la Presidencia y pone fin al comisionado de paz

Logo JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos.
SISTEMA FINANCIERO

Bancos JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup aumentan sus ganancias

Julio Ponce director de la Agencia de Vivienda de Hialeah. 
TENER UN TECHO

Hialeah abre solicitud de vales de ayuda al alquiler de la Sección 8

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de julio de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

El centrocampista español Mikel Merino (n.º 06), el delantero Víctor Muñoz (n.º 25), el delantero Ferran Torres (n.º 07), el delantero Mikel Oyarzabal (n.º 21) y el centrocampista Rodri (n.º 16) celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España
Fútbol

España maniata a Francia y vuelve a una final mundialista 16 años después

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
Cansancio e impotencia

Cuba sufre el tercer apagón nacional en menos de diez días, una crisis en ascenso

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval