Colombia plantea a EEUU una alianza para impulsar la democratización de Venezuela

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos"

WASHINGTON- El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, afirmó este martes que el gobierno entrante buscará trabajar con Estados Unidos para impulsar una transición democrática en Venezuela, durante una visita oficial a Washington en la que sostuvo reuniones con autoridades estadounidenses y organismos financieros internacionales.

"Estamos aquí para brindar seguridad económica y seguridad nacional, para fortalecerlas en nuestro país y contribuir a consolidarlas también en los Estados Unidos. Para ver a Colombia como un socio estratégico, como una plataforma de democratización en Venezuela", declaró Restrepo durante un foro organizado por el Consejo Atlántico, un centro de estudios con sede en la capital estadounidense.

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El vicepresidente electo agregó que una eventual transición abriría nuevas oportunidades de cooperación energética entre ambos países.

"E imaginen las posibilidades que podríamos tener también para importar gas de Venezuela de una forma diferente", afirmó.

Cambio de rumbo en la relación con Venezuela

La llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella al poder anticipa un cambio en la política exterior de Colombia respecto a Venezuela, tras el mandato del izquierdista Gustavo Petro.

De la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, ha manifestado su cercanía con la administración del presidente Donald Trump y ha expresado su intención de fortalecer la cooperación con Washington en temas de seguridad, economía y política regional.

Durante el gobierno de Petro, Bogotá restableció relaciones diplomáticas con el régimen del ahora dictador depuesto Nicolás Maduro y promovió una agenda de acercamiento con Caracas.

Agenda en Washington

Restrepo viajó a Estados Unidos acompañado por varios integrantes del futuro gabinete, entre ellos el próximo canciller, Omar Bula, diplomático con más de dos décadas de experiencia en organismos internacionales y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bula adelantó que el nuevo gobierno revisará la participación de Colombia en distintos organismos multilaterales.

"Revisaremos nuestras relaciones con otras agencias y con las organizaciones multilaterales porque tenemos el objetivo de recortar costos, pero también de racionalizar nuestras relaciones y de ser menos dependientes de las decisiones que tomen las organizaciones multilaterales", explicó.

La delegación colombiana sostuvo reuniones con representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para este miércoles también está previsto un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Una transición marcada por la tensión política

El presidente saliente, Gustavo Petro, no ha reconocido formalmente la victoria electoral del dirigente conservador, mientras De la Espriella ha señalado que está dispuesto a asumir el cargo en una instalación militar si no existen las condiciones para realizar la ceremonia de investidura en el Congreso, como establece la legislación colombiana.

FUENTE: Con información de AFP