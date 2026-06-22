lunes 22  de  junio 2026
MEDIDAS

Colombia reabre la frontera con Venezuela tras la jornada electoral

Tras una jornada electoral decisiva para Colombia, los pasos fronterizos con Venezuela volvieron a abrir sus puertas y retomaron el flujo habitual de viajeros

Vehículos hacen cola en Ureña, en Venezuela, para cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot -antes conocido como puente Tienditas- en Cúcuta, Colombia.

Vehículos hacen cola en Ureña, en Venezuela, para cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot -antes conocido como puente Tienditas- en Cúcuta, Colombia.

AFP/ARCHIVO
El puente internacional Atanasio Girardot permanece cerrado por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visto desde Cúcuta, Colombia, el 10 de enero de 2025.&nbsp;

El puente internacional Atanasio Girardot permanece cerrado por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visto desde Cúcuta, Colombia, el 10 de enero de 2025. 

AFP
Frontera terrestre entre Colombia y Venezuela.&nbsp;

Frontera terrestre entre Colombia y Venezuela. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Colombia y Venezuela volvió a la normalidad este lunes, luego de que las autoridades colombianas levantaran las restricciones temporales impuestas durante la segunda vuelta presidencial, una jornada que culminó con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

La reapertura comenzó en horas de la mañana y permitió restablecer la actividad en los principales pasos fronterizos que conectan a ambos países, especialmente en Norte de Santander, Arauca y La Guajira, donde miles de ciudadanos dependen diariamente del intercambio comercial y la movilidad binacional.

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La medida pone fin al cierre preventivo ordenado por Bogotá como parte del dispositivo de seguridad desplegado durante los comicios presidenciales del domingo.

Se restablece la actividad en la frontera

Durante las horas en que permanecieron cerrados los puentes internacionales, las autoridades mantuvieron operativos mecanismos humanitarios para atender situaciones de emergencia.

Pacientes que requerían atención médica, personas que necesitaban adquirir medicamentos y servicios funerarios pudieron movilizarse a través de corredores especiales habilitados por los organismos competentes.

Con la reapertura, los cruces fronterizos retomaron su horario habitual. Del lado colombiano operarán desde las 5:00 de la mañana hasta la medianoche, mientras que en Venezuela funcionarán entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la madrugada.

Pese a las restricciones oficiales, durante el cierre continuó registrándose movimiento de personas a través de pasos irregulares, conocidos como trochas, una situación que sigue representando un desafío para las autoridades de ambos países.

La elección marca un nuevo escenario político

La normalización del tránsito fronterizo ocurre en un momento de especial relevancia política para Colombia, tras la victoria de Abelardo de la Espriella frente al candidato oficialista Iván Cepeda.

El resultado electoral fue interpretado por diversos sectores como un cambio de rumbo respecto a las políticas impulsadas por el gobierno saliente de Gustavo Petro, particularmente en materia de seguridad, economía y relaciones internacionales.

Durante la campaña, De la Espriella defendió posiciones orientadas al fortalecimiento institucional, la lucha contra el crimen organizado y una mayor cooperación con Estados Unidos para enfrentar las amenazas que afectan a la región.

Expectativas sobre la relación con Venezuela

El triunfo del dirigente también genera expectativas sobre el futuro de los vínculos entre Bogotá y Caracas, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad fronteriza, el combate a las organizaciones criminales transnacionales y la gestión de los flujos migratorios.

La extensa frontera de más de 2,200 kilómetros entre ambos países sigue siendo uno de los principales puntos de intercambio humano y comercial de América Latina, además de un área sensible por la presencia de grupos armados y redes dedicadas al contrabando.

Mientras avanzan los preparativos para la transición presidencial en Colombia, miles de ciudadanos retomaron este lunes sus desplazamientos habituales, devolviendo a la frontera el dinamismo que caracteriza a una de las zonas más activas de la región.

FUENTE: Con información de Alerta.com/Redacción DLA

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