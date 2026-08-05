miércoles 5  de  agosto 2026
DEMOCRACIA

"Las más trascendentales" desde la transición, califica Aznar próximas elecciones en España

El exmandatario describió el panorama político actual como un "colapso político completo" que bloquea la posibilidad de mantener debates estructurados e indispensables sobre los grandes retos estratégicos del país.

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Expresidente de España, José María Aznar 

AFP Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BILBAO.- El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, afirmó de manera contundente que los próximos comicios generales representarán "las elecciones más trascendentales en España desde el comienzo de la Transición".

De acuerdo con la información difundida por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), Aznar sostuvo que España atraviesa un punto de inflexión decisivo para su futuro. A su juicio, la eventual reelección de la actual coalición gubernamental significaría el fin definitivo del marco constitucional instaurado en 1978. Según explicó el expresidente, este escenario de continuidad afectaría de forma directa a cuatro pilares fundamentales de la arquitectura política nacional:

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  • La nación española y su continuidad histórica: amenaza directa a la cohesión territorial y a la identidad compartida.
  • La Constitución como marco legal de convivencia: riesgo de desarticulación del consenso normativo y de las garantías constitucionales.
  • La monarquía parlamentaria: cuestionamiento de la jefatura del Estado como símbolo de unidad e institución clave.
  • La convivencia entre españoles: incremento de la polarización política y del enrarecimiento del tejido social.

El exmandatario describió el panorama político actual como un "colapso político completo" que bloquea la posibilidad de mantener debates estructurados e indispensables sobre los grandes retos estratégicos del país. En ese sentido, lamentó la incapacidad del sistema para abordar materias clave como la seguridad, la defensa nacional, el impacto de la inteligencia artificial, la educación, el desarrollo infraestructural, la sostenibilidad del estado del bienestar, la demografía o la gestión del fenómeno migratorio.

Deterioro institucional y balance sobre el nacionalismo

Durante su intervención, Aznar enfatizó que su mayor inquietud radica en la degradación acumulada por las instituciones públicas en los últimos años. Para hacer frente a esta situación, formuló un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y defendió la urgencia de estructurar una alternativa sólida de gobierno. «Necesitamos un gobierno amplio, un gobierno firme, un gobierno seguro y que esté dispuesto a aguantar los embates que se le vendrán encima», aseveró.

Asimismo, dedicó una parte relevante de sus reflexiones al contexto territorial del País Vasco y Cataluña. En este ámbito, declaró de forma tajante que el nacionalismo mostró un agotamiento pleno en su recorrido histórico. Recordó además que tanto el Estatuto de Autonomía de Gernika como el Concierto Económico basan su legitimidad en la propia carta magna. En consecuencia, calificó de «absoluto desatino» los intentos de sustituir el marco constitucional vigente por proyectos inspirados en repúblicas confederales.

Un alegato en defensa de la democracia liberal

Al abordar el contenido de su nueva publicación, Orden y Libertad, el expresidente precisó que el título responde a una convicción estructural: la libertad constituye una consecuencia directa del orden, pues donde predomina el caos resulta imposible disfrutar de libertades reales. Definió el texto como un alegato en favor de la democracia liberal, el sistema que mayor bienestar y estabilidad aportó a las sociedades contemporáneas a lo largo de la historia moderna.

Finalmente, Aznar advirtió que las democracias liberales enfrentan en la actualidad tres grandes amenazas globales: el avance de los regímenes autocráticos, los desafíos derivados de la revolución tecnológica acelerada y el crecimiento de los movimientos populistas. A su parecer, la pérdida del sistema democrático liberal representaría una auténtica tragedia para el conjunto de la ciudadanía.

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