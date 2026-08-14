Acusado de asesinato de ejecutivo de UnitedHealthcare se declara culpable de acoso

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.

NUEVA YORK.- Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al director del mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos, anunció este viernes ante una jueza federal que se declarará culpable de cargos de acoso, informaron medios estadounidenses.

Mangione, de 28 años, es sospechoso de matar a balazos en una calle en Nueva York en diciembre de 2024 a Brian Thompson, de 50 años y director ejecutivo de UnitedHealthcare. Según la acusación, lo hizo en represalia contra el sistema estadounidense de seguros de salud.

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"El señor Mangione está dispuesto a declararse culpable de los cargos en esta instancia", afirmó en principio su abogada, Karen Friedman Agnifilo, según CNN.

Cuando la jueza Margaret Garnett le pidió que confirmara esa decisión, el acusado respondió: "Sí".

En la justicia federal, enfrenta dos cargos de acoso relacionados con el seguimiento de la víctima. Por ellos, podría recibir una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Además, la justicia del estado de Nueva York lo acusa de asesinato, un delito que también contempla la misma pena máxima.

El juicio está previsto para comenzar el 8 de septiembre con la selección del jurado.

Sin embargo, sus abogados intentarán evitar que siga adelante. La defensa sostiene que, tras el acuerdo de culpabilidad alcanzado en la causa federal, su cliente no puede ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.

FUENTE: Con información de EFE