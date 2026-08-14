Hombre armado se atrinchera y provoca despliegue SWAT en Wilton Manors

MIAMI.- Un hombre de 57 años fue detenido después de atrincherarse en un apartamento de Wilton Manors, incidente que movilizó a agentes, negociadores de crisis y una unidad SWAT.

La emergencia se registró el miércoles en un complejo residencial ubicado en la cuadra 1900 de North Andrews Avenue, adonde oficiales de la ciudad acudieron para investigar una denuncia de robo a mano armada.

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La situación se tornó más delicada cuando el sospechoso se encerró en una de las viviendas. Ante el riesgo, la Policía de Fort Lauderdale envió personal especializado para apoyar las labores y buscar una salida pacífica.

El amplio operativo mantuvo en alerta a los vecinos mientras las autoridades intentaban establecer comunicación con el individuo.

Imágenes de vigilancia difundidas por Telemundo 51 aportarían contexto sobre el origen del enfrentamiento. En uno de los videos aparece un repartidor que deja un paquete frente a una puerta, se agacha, lo recoge nuevamente y se marcha.

Un residente declaró al canal que la persona encargada de la entrega aparentemente tomó algo que pertenecía a uno de sus vecinos.

Una segunda grabación mostraría al ocupante del apartamento saliendo detrás del trabajador con un arma en la mano derecha. Otro fragmento captó el momento en que caminó hacia los oficiales con las manos levantadas y se entregó tras la intervención de los negociadores.

El detenido fue identificado como George Manuel Mandes, de 57 años, quien quedó bajo custodia de la Policía de Wilton Manors.

Mandes enfrenta cargos de asalto agravado con un arma mortal sin intención de matar y exhibición indebida de un arma de fuego.

El acusado tenía previsto comparecer el jueves ante un juez para una audiencia de fianza.