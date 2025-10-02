Comité por la Libertad de Presos Políticos venezolanos inicia ruta de oración: claman por justicia

CARACAS. - En el marco de la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos venezolanos desplegó una ruta de oración desde el 1 hasta el 18 de octubre.
Dentro de la campaña "Canonización sin presos políticos" se realizarán vigilias y una oración mundial en plazas públicas de varias ciudades del mundo
Dentro de las actividades, la organización dijo que el 5 de octubre habrá una Misa Global por la Libertad, el 11 de octubre la Oración Mundial por la Libertad en plazas públicas de ciudades del mundo, y el 18 de octubre será la Vigilia Mundial por una Canonización Sin Presos Políticos. En la agenda también se prevé un Rosario Global Virtual con la participación de la diáspora y de familiares de presos políticos desde distintos países.
"La canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles es un signo de esperanza que refleja la fe y el sentir del pueblo venezolano. Inspirados en sus vidas de servicio, compasión y justicia, esta celebración es también una oportunidad para clamar por la verdad, la justicia, la paz y la libertad en Venezuela", señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Indicaron que piden con fe y convicción una canonización sin presos políticos. "La santidad de nuestros nuevos santos debe ser también un signo de unidad por la verdad, de compasión con los que sufren y de justicia para quienes hoy permanecen tras las rejas de manera injusta", señalaron. Llamaron a elevar una súplica a los nuevos santos por los presos políticos y por la libertad de Venezuela.
La ONG Foro Penal contabilizó, hasta el 29 de septiembre, un total de 838 presos políticos en Venezuela. En el grupo se encuentran 94 extranjeros 7 44 personas con paradero desconocido.
Dentro de los presos políticos del régimen hay 665 civiles y 173 militares, así como 735 hombres y 103 mujeres.
FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos/ Foro Penal