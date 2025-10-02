Comité por la Libertad de Presos Políticos venezolanos inicia ruta de oración: claman por justicia

En septiembre, durante la protesta ante la embajada de Italia en Caracas, abogaron por una "Canonización sin presos políticos". Esto ante la próxima ceremonia de los primeros santos venezolanos: el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

CARACAS. - En el marco de la canonización del Doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos venezolanos desplegó una ruta de oración desde el 1 hasta el 18 de octubre.

Dentro de las actividades, la organización dijo que el 5 de octubre habrá una Misa Global por la Libertad, el 11 de octubre la Oración Mundial por la Libertad en plazas públicas de ciudades del mundo, y el 18 de octubre será la Vigilia Mundial por una Canonización Sin Presos Políticos. En la agenda también se prevé un Rosario Global Virtual con la participación de la diáspora y de familiares de presos políticos desde distintos países.

"La canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles es un signo de esperanza que refleja la fe y el sentir del pueblo venezolano. Inspirados en sus vidas de servicio, compasión y justicia, esta celebración es también una oportunidad para clamar por la verdad, la justicia, la paz y la libertad en Venezuela", señaló el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Indicaron que piden con fe y convicción una canonización sin presos políticos. "La santidad de nuestros nuevos santos debe ser también un signo de unidad por la verdad, de compasión con los que sufren y de justicia para quienes hoy permanecen tras las rejas de manera injusta", señalaron. Llamaron a elevar una súplica a los nuevos santos por los presos políticos y por la libertad de Venezuela.

94 presos extranjeros

La ONG Foro Penal contabilizó, hasta el 29 de septiembre, un total de 838 presos políticos en Venezuela. En el grupo se encuentran 94 extranjeros 7 44 personas con paradero desconocido.

Dentro de los presos políticos del régimen hay 665 civiles y 173 militares, así como 735 hombres y 103 mujeres.

FUENTE: Con información del Comité por la Libertad de los Presos Políticos/ Foro Penal