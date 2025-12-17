Condenan a prisión a adolescente acusado de "terrorismo" por su ropa en Venezuela

Familiares de personas arrestadas durante las protestas posteriores a las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio, sostienen velas durante una vigilia exigiendo su liberación, frente a la prisión de Tocuyito, en Tocuyito, estado de Carabobo, Venezuela, el 1 de noviembre de 2024.

Un joven de 17 años fue condenado a 10 años (6 años de cárcel y 4 años de trabajo comunitario) por un tribunal en Venezuela , que lo acusó de terrorismo por llevar ropa que la dictadura estimó era la de un manifestante opositor, informó el miércoles una organización de defensa de presos por razones políticas.

Gabriel Rodríguez enfrentaba los cargos de "terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas", informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Fue detenido el 9 de enero, cuando la oposición marchó contra la juramentación del dictador Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, prevista al día siguiente.

Maduro permanece en el poder (tercer periodo) tras celebrar unas elecciones el 28 de julio de 2024, que han sido denunciadas como fraudelentas con pruebas mostradas a la comunidad internacional. La oposición denunció fraude y convocó a protestas pacíficas a nivel nacional, amparadas por la Constitución del país.

El joven Gabriel Rodríguez "fue un muchacho que nunca se metió en problemas (...) no le encontraron nada, simplemente (lo detuvieron) por su vestimenta", declaró el domingo Luis Méndez, su abuelo, en una protesta en Caracas.

La Guardia Nacional lo arrestó en Cabudare, estado Lara (noroeste), cuando salía del trabajo.

"Ni siquiera estaba participando en ninguna protesta. Simplemente iba pasando y la vestimenta les llamó la atención a los funcionarios del Estado. Se lo llevaron y lo involucraron en un caso en el que no tiene nada que ver", dijo a la AFP Andreína Baduel, que integra el comité.

Baduel es hija de un antiguo ministro de Defensa de Hugo Chávez caído en desgracia y muerto en prisión.

No hubo orden judicial en la captura del adolescente, indicó el comité en X.

"Es desproporcionado, ilegal", denunció la organización.

De acuerdo con la ONG Provea, el joven vestía suéter y bermudas negros. Lo acusaron de tener aspecto de "guarimbero", añadió al usar un término con el que el chavismo gobernante se refiere a los manifestantes opositores. Cabe destacar que el joven no tenía armas ni ningún artículo que lo inculpara.

Fue condenado además a cuatro años de trabajo comunitario.

Las manifestaciones del 9 de enero dejaron una veintena de arrestos. La nobel de la Paz María Corina Machado fue retenida incluso algunos minutos después de salir de la clandestinidad para participar en una marcha en Caracas.

Una nueva ola de detenciones de dirigentes opositores se registró en los últimos meses, en coincidencia con el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

Al menos 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Otras organizaciones elevan la cifra a más de un millar.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Gabriel es estudiante, pelotero, aprendiz panadero. "Al momento de su detención cursaba el quinto año de bachillerato y soñaba con graduarse junto a sus compañeros. Fue detenido arbitrariamente el 9 de enero, sin orden judicial, únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener "pinta de guarimbero". ¿Desde cuándo vestirse con ropa deportiva es un delito?".