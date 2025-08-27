miércoles 27  de  agosto 2025
Tasas

Correo postal de México suspende temporalmente envío de paquetes a EEUU por aranceles

Los paquetes que lleguen a EEUU serán sometidos a las mismas tasas aduaneras aplicadas a las otras importaciones provenientes de los países de origen

Un empleado de la compañía UPS organiza paquetes para su distribución.

Un empleado de la compañía UPS organiza paquetes para su distribución.

KENA BETANCUR/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos tras la decisión del gobierno de Donald Trump de gravar, a partir del viernes próximo, los envíos de todo el mundo hacia ese país.

La medida se anuncia un día después de que la agencia postal de la ONU informó que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes al país norteamericano en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles.

Lee además
Ernesto Barajas posa junto a sus cinco Discos de Platino y seis Discos de Oro. 
SUCESOS

Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en México
La Secretaría de Marina (Semar) de México aseguraron 3.5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible frente a las costas del estado de Guerrero. La operación derivó en la detención de tres personas extranjeras, afirmó el gobierno mexicano en un comunicado.
NARCOTRÁFICO

Incautan 2,8 toneladas de cocaína durante tres operativos militares en México

"Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos", detallaron en un comunicado conjunto la cancillería y el Servicio Postal mexicanos.

Diálogo continúa

Añadieron que, pese a la suspensión, se mantiene el diálogo con autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales con el objetivo de "definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada".

La orden ejecutiva dictada por Trump resuelve eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales, esto es, aquellos envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares.

Desde el viernes, los paquetes que lleguen a Estados Unidos serán sometidos a las mismas tasas aduaneras aplicadas a las otras importaciones provenientes de los países de origen. Por ejemplo, 15% para los países de la Unión Europea (UE) o 50% para India.

Solo los envíos entre particulares de un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos de derechos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Aliado de María Corina Machado cumple un año encarcelado e incomunicado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Te puede interesar

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.
EEUU

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?