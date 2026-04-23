jueves 23  de  abril 2026
LITIGIO TERRITORIAL

Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias sobre laudo de 1899 entre Guyana y Venezuela

Las audiencias serán entre el 4 y 11 de mayo sobre la validez del Laudo arbitral de 1899, el cual Venezuela no reconoce y que fija las fronteras entre ambos países

La región de El Esequibo es la zona en disputa entre Venezuela y Guayana. (AFP)

La región de El Esequibo es la zona en disputa entre Venezuela y Guayana. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció este jueves que celebrará audiencias públicas entre el 4 y el 11 de mayo en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

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Esta zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

La CIJ se declaró competente

Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del diferendo territorial.

Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.

Recientemente, ha habido tensiones en el proceso debido a que en octubre de 2023, Guyana solicitó medidas cautelares ante la intención de Venezuela de celebrar un referéndum sobre la creación del denominado estado de Guayana Esequiba, que abarcaría el territorio en disputa.

En una orden de diciembre de ese año, la CIJ advirtió del riesgo de que Venezuela intentara ejercer control sobre la zona y le ordenó abstenerse de cualquier acción que modificara la situación existente, en la que Guyana administra el territorio.

También instó a ambas partes a evitar medidas y acciones que agravaran el conflicto.

En marzo del año pasado, Guyana presentó una nueva solicitud de medidas cautelares después del anuncio venezolano de celebrar elecciones en el área disputada.

Dos meses después, la Corte reafirmó sus medidas cautelares y exigió a Venezuela abstenerse de organizar o preparar comicios en el territorio.

Las audiencias previstas para el próximo mes estarán centradas en el examen del fondo del litigio, un paso hacia una futura decisión definitiva del tribunal sobre uno de los conflictos territoriales más prolongados de América del Sur.

El nuevo estado venezolano

Pese a las advertencias de la CIJ, Venezuela creó el estado número 24 dentro de su territorio, que aspira abarque la región Esequiba, en la zona en reclamación. De hecho, en las elecciones regionales y parlamentarias del 25 mayo de 2025, se eligió como gobernador a Neil Villamizar, a ocho diputados a la Asamblea Nacional y siete representantes del Consejo Legislativo.

FUENTE: Con información de EFE

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