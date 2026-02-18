jueves 19  de  febrero 2026
Guyana exhorta a Venezuela a no "alterar" la estabilidad regional por el Esequibo

El Gobierno guyanés afirmó que ha actuado de buena fe durante casi seis décadas en el marco del Acuerdo de Ginebra

Vista de Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en la región Potaro-Siparuni de Guyana. Las cataratas son parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que los venezolanos votaron para reclamar como suyo en un referéndum promovido por el régimen de Nicolás Maduro.

AFP
Mapa que representa el Esquibo, la región de Guyana que reclama Venezuela. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ha firmado a última hora de este pasado viernes los seis decretos anticipados a lo largo de esta semana y que representan un plan de incorporación del Esequivo al mapa político de Venezuela, en un anuncio formulado una semana después de un referéndum sobre el territorio.

Europa Press
Azruddin Mohamed, detenido el 31 de octubre por participar en una operación criminal para evadir hasta 50 millones de dólares, pasó a ser el líder de la oposición de Guyana en septiembre tras quedar en segundo lugar en unos comicios que revalidaron el cargo de presidente Irfaan Ali&nbsp;

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN — El Gobierno de Guyana instó este miércoles al régimen de Venezuela a “abstenerse” de llevar a cabo o realizar acciones que puedan “socavar la paz y la estabilidad en la región”, al reiterar su defensa de la soberanía sobre la disputada región del Esequibo.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana indicó que el país “reafirma su compromiso inquebrantable con la coexistencia pacífica, el respeto mutuo entre las naciones y la resolución judicial definitiva de esta controversia” ante la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la Carta de las Naciones Unidas.

El ejecutivo guyanés indicó que “durante casi seis decenios ha actuado de buena fe, respetando tanto la letra como el espíritu del Acuerdo de Ginebra y manteniendo al mismo tiempo el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

Integridad territorial

Con motivo del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra, Guyana reiteró que continuará defendiendo su soberanía e integridad territorial “por medios lícitos y pacíficos” y expresó su plena confianza en la imparcialidad del fallo que emita la Corte Internacional de Justicia.

El Gobierno de Georgetown sostuvo, además, que el Acuerdo de Ginebra “no extingue el Laudo Arbitral de 1899 ni confiere a Venezuela el derecho de determinar unilateralmente el estatus de la región guyanesa del Esequibo”, sino que “proporciona un camino claro” para que el tribunal de La Haya alcance una resolución definitiva de la controversia.

Asimismo, Guyana rechazó “firmemente las aseveraciones y tergiversaciones procedentes de funcionarios venezolanos” que, según el comunicado, buscan distorsionar el propósito y los efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra, negar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o sostener reclamaciones que considera infundadas sobre su territorio soberano.

Negociación de "buena fe"

Este pronunciamiento se produce después de que el régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, propusiera una “negociación de buena fe” con Guyana sobre el Esequibo, al tiempo que afirmó que Caracas “jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos” respecto al territorio en disputa.

El Esequibo es administrado por Guyana conforme al laudo arbitral de 1899. Georgetown sostiene que la región fue adquirida por el Reino Unido mediante un acuerdo con los Países Bajos en 1814 y que Venezuela debe aceptar las fronteras establecidas por dicho fallo.

Por su parte, Caracas argumenta que el Acuerdo de Ginebra reconoce las reclamaciones venezolanas al considerar que el laudo arbitral fue un supuesto arreglo político entre autoridades británicas y el jurista ruso Friedrich Martens, integrante del tribunal arbitral, cuyo voto resultó decisivo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, la frontera debe estar delimitada por el curso del río Esequibo. Durante el mandato de Nicolás Maduro, el régimen venezolano designó un gobernador para el territorio en disputa tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.

FUENTE: Con información de Europa Press

