Costa Rica: Expresidente Miguel Ángel Rodríguez advierte sobre los "partidos taxi"

GUERRA CONTRA UCRANIA Miguel Ángel Rodríguez: "No podemos ser indiferentes a la crueldad que se sufre en Ucrania"

Rodríguez recordó que cuando fue diputado propuso una reforma integral al código electoral que incluía medidas para adaptarse a los cambios demográficos, pero no logró que se aprobara.

Como consecuencia, sostiene el exmandatario, han surgido los "partidos taxi", disponibles para ser comprados por el mejor postor y brindar acceso inmediato a los procesos electorales sin necesidad de contar con un respaldo ciudadano significativo.

“Quienes adquieren estos partidos obtienen simplemente una estructura vacía, ya que son entidades artificiales que no representan a un grupo ciudadano comprometido con la vida nacional. Se entregan sin equipo de apoyo, programa de gobierno ni compromiso ideológico o ético”.

"Partidos taxi"

Recordó que el pasado 29 de marzo de 2023 el TSE planteó cuatro proyectos de reformas al sistema electoral, una de ellas para fortalecer la representatividad e institucionalidad de los partidos políticos, proyectos legales que están en trámite en la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado de la Asamblea Legislativa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_MiguelAngelRE/status/1782546789100384303&partner=&hide_thread=false Los partidos políticos “taxi” que se han puesto de moda son posibles por la falta de adaptación de la legislación electoral al crecimiento de la población y a nuestras transformaciones culturales. https://t.co/EftpSviZOY — Miguel A Rodriguez (@_MiguelAngelRE) April 22, 2024

Subrayó que en la actualidad se está experimentando un cambio de época que aumenta la incertidumbre y el desarraigo de las personas. Esto dificulta que los partidos políticos puedan unir diferentes intereses en una visión nacional coherente.

Sostiene que en lugar de promover la armonía, se enfatiza la defensa de intereses grupales, lo que lleva a una mayor fragmentación y multiplicación de los partidos políticos. Además, la facilidad para crear "partidos taxi" agrava esta situación.

Otros factores que contribuyen a esto, asegura el exmandatario, incluyen el fin de la confrontación con el bloque soviético, que antes requería la defensa de valores como la libertad y la democracia liberal. Porque “ahora, la lucha se centra en establecer derechos específicos para diferentes grupos humanos, lo que se suma al crecimiento de la desigualdad y a la frustración por la corrupción en las instituciones públicas”.

Sin embargo, considera importante modificar la normativa que fomenta la fragmentación y multiplicación de partidos políticos, así como evitar la creación de los llamados "partidos taxi".

En su opinión, el factor institucional que más contribuye a la fragmentación es la forma en que se elige la Asamblea Nacional, donde solo se representan los intereses territoriales. “Esta estructura, adecuada para la Costa Rica rural de hace 70 años, ahora favorece visiones personalistas centradas en obtener cargos políticos como diputaciones, alcaldías o regidurías”.

Fortalecer la unidad de los partidos

El expresidente Rodríguez reveló que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Sala Constitucional (Sala IV) han allanado el camino para que los partidos políticos puedan cambiar su estructura a través de dos transformaciones: permitir que el proceso comience a nivel de las Asambleas Cantonales y permitir la inclusión de otros miembros en la Asamblea Nacional, elegidos de manera distinta a los 10 representantes territoriales por provincia. Estos cambios buscan fomentar una visión nacional que una diferentes intereses dentro de cada partido.

Sin embargo, enfrentarán dificultades debido al control de los líderes territoriales en las decisiones de los partidos. Lamentó que en su partido no se logró aprobar esta reforma durante la modernización de los estatutos que él lideró.

Rodríguez explicó que, según el Código Electoral de 1952, se requiere la participación de 100 ciudadanos para establecer el acta constitutiva de un partido nacional. La propuesta del TSE es aumentar este número a 150, lo que representa un incremento del 50%, a pesar de que la población ha crecido un 600%.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/_MiguelAngelRE/status/1782546949373043152&partner=&hide_thread=false https://t.co/EftpSviZOY Cuando fui diputado propuse una muy inclusiva reforma al código electoral que incluyó medidas para adaptarnos en este campo al cambio demográfico que ya se había dado, pero no logré que se aprobara este aspecto de esa propuesta. — Miguel A Rodriguez (@_MiguelAngelRE) April 22, 2024

El otro tema es la vigencia

Puntualizó Rodríguez que el Código de 1946 era muy exigente. “Se perdía la inscripción si no recibía una votación de al menos el 2% del padrón, y obligaba a renovar las adhesiones (2% del electorado) cada cuatro años o se cancelaba sin más la inscripción”, narró.

Añadió que el Código Electoral de 1952 y el de 2009 solo ordenan cancelar la inscripción a un partido si no participa en una elección o si no se obtiene un número de votos al menos igual al número de firmas de adherentes demandado para su formación. “La Sala IV eliminó la causal de no participación.”

El expresidente de Costa Rica describió que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) propone la creación de la figura de partido inactivo, que se aplicaría a aquellos partidos que no hayan renovado sus órganos un año después de su vencimiento.

[email protected]

FUENTE: Cuenta de la red social X del expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez, portal de noticia La República