María Corina Machado tras "secuestro" de dirigente sindical: "El régimen busca silenciar"

CARACAS.- La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo al sindicalista José Patines, secretario general de los Trabajadores de la Cancillería.

"A punta de secuestros y represión, el régimen busca silenciar las voces de todos quienes en la sociedad civil luchan por la Libertad de Venezuela. El resultado es exactamente lo contrario: fortalecen nuestra unión, nuestra urgencia y nuestra fuerza", dijo Machado este miércoles 17 de diciembre, a través de su cuenta en la red social X.

La política indicó que Patines es un dirigente sindical valiente y honesto. Señaló que José Patines " ha denunciado por años los abusos y las condiciones extremas en las que el régimen mantiene a los trabajadores venezolanos. José es nuestro compañero de lucha, un líder social comprometido con el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

A pesar de que tiene medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, José Patines fue extraído el martes 16 de diciembre por fuerzas de seguridad del régimen cerca de su residencia.

Criminalizan derechos

"Al desaparecer al Secretario General del sindicato de la Cancillería —quien ya había sufrido un despido arbitrario— el Estado (régimen) no solo vulnera los convenios internacionales de la OIT ratificados por la República, sino que criminaliza el ejercicio de la dirigencia sindical, enviando un mensaje de intimidación a todo el movimiento gremial que lucha por reivindicaciones justas", denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

La organización también apuntó, en su cuenta en la red social X, que la situación actual de José Patines, de quien se desconoce su paradero, lo pone "intencionalmente fuera del amparo de la ley".

Agregó que esta práctica deja a la víctima en un estado de total indefensión jurídica y física, y somete a sus familiares a una tortura psicológica. "Desde nuestra organización, nos unimos a la demanda de su familia no solo por la libertad plena de José Patines, sino a la presentación de una fe de vida e información sobre su integridad física y paradera por parte de los organismos oficiales", señaló la ONG.

FUENTE: Con información de María Corina Machado/Justicia, Encuentro y Perdón