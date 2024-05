Crece unidad en torno a Edmundo González Urrutia, oportunidad singular

Un hecho inusitado para la oposición tradicional e inesperado para el chavismo, tras 25 años en el poder.

Además, Machado, candidata electa en primarias e inhabilitada, recoge apoyos para González en estados afectos al chavismo durante un recorrido que realiza por el país. Esto, a pesar de los asedios insistentes del régimen de Nicolás Maduro que multa y cierra hoteles y pequeñas areperas, donde la dirigente se detiene para descansar.

“Estamos frente a una oportunidad única para que el país rechace las políticas y permanencia en el poder del chavismo-madurismo, a través del voto, pero también para vencer la trampa”, afirma Miguel Ángel Martín Tortabu, abogado especializado en Ciencias Políticas.

Las dificultades que se avizoran, a 66 días de las elecciones, no son pocas, refiere.

González y el mapa político

El 21 de abril pasado, González aceptó ser el abanderado de la oposición tras la postulación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y la adhesión de Un Nuevo Tiempo (UNT), partido del excandidato y gobernador Manuel Rosales; y del MPV, que aparecen con el rostro de González en el tarjetón.

Desde entonces, los apoyos no han parado, en medio de una decena de candidatos que se debaten entre seguir o aplazar con su aspiración de llegar a Miraflores.

González, en una carta pública en sus redes, agradeció el apoyo del Movimiento Al Socialismo (MAS), que en principio respaldó al gobernador Rosales, luego de haberla negado a la alianza partidista que cierra filas con el exembajador. El partido fue fundado por míticos exguerrilleros y políticos como Teodoro Petkoff.

Otro apoyo público los hizo el partido Unión y Progreso que postularía inicialmente al excandidato presidencial en 1988 y exlíder de Copei, uno de los dos partidos fundadores de la democracia, Eduardo Fernández, a quien el CNE rechazó su postulación.

EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA (2).jpg Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición democrática, se reunió con el Frente Amplio de Venezuela y con el Movimiento por Venezuela (MVP) Movimiento por Venezuela

También aparecen Democracia Renovadora, Movimiento Ecológico, Movimiento Republicano, NOE, Nuvipa, Parlinve, Unidad nacional, URD y Vanguardia Popular, Gente Emergente y Moverse.

Más recientemente, movimientos políticos y dirigentes sociales que fueron cercanos al chavismo informaron desde las regiones el respaldo al candidato opositor. Uno de estos es Zulia Humana que dirige Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas del gobierno del fallecido Hugo Chávez

Hasta dirigentes políticos que pertenecen a partidos que inscribieron candidatos para las presidenciales han expresado su apoyo a González. Se menciona los casos del Movimiento Ecológico que respalda al aspirante Antonio Ecarri y el Movimiento Republicano que apoya a Luis Eduardo Martínez.

En el complejo mapa político también aparecen respaldos de alcaldes de varias localidades del país y dirigentes que pertenecen o se retiraron del controvertido partido Fuerza Vecinal, que han asociado con funcionarios del régimen.

Oportunidad única

En este contexto, Martín Tortabu, conocedor de la política de Venezuela desde el exilio, calibra como fenómeno “importantísimo” que los venezolanos reclaman cambio y un rumbo diferente al que el chavismo fijó en 1999.

“Desean construir hechos que estén destinados al bienestar del país y eso tiene que involucrar a todos los venezolanos, como única forma del cambio”, señala y refiere las visitas de Machado a distintas regiones del país. “Son el ejemplo perfecto de la conexión del pueblo a través de la líder política no tradicional con la esperanza de un cambio tanto dentro como fuera del país.

Considera que este mensaje de la población es “muy positivo” para el futuro del país, la cual ha estado sumida en la larga crisis que deteriora cada vez más su poder adquisitivo y los servicios públicos.

No obstante, advierte que los venezolanos no deben olvidar “contra qué monstruo se están enfrentando”.

“El hecho de que se presenten varias candidaturas por no permitir la candidatura de Machado es un escenario que debemos revisar con cuidado”, según el abogado, especialista en derecho constitucional, asimismo recuerda que está pendiente de decisión por el Supremo para una solicitud de nulidad de la tarjeta de la MUD, presentada el 18 de marzo, y que de admitirla podría sacar a González de la carrera presidencial.

MARÍA CORINA MACHADO (6).jpg La dirigente María Corina Machado recorrió varias poblaciones del estado Apure, en los llanos venezolanos, para llamar al voto por Edmundo González Urrutia Comando con Venezuela

Martín Tortabu asegura que no pretende desmotivar al electorado, sino por el contrario hacerlo más consciente de la importancia de los pasos a dar hacia las elecciones del 28 de julio. Y días después.

“Los venezolanos quieren la llegada de la democracia, eso no lo va a detener ni el chavismo, pero en materia de transición, que no veo posible forzada, existe la posibilidad de que el Ejecutivo esté en manos de la oposición y que eso no implicará cambios en el resto de los poderes ni instituciones”, señala, pues seguirán en manos del chavismo hasta las elecciones de la Asamblea Nacional, “respetando el quehacer de cada uno”.

“Es importante que estemos atentos al mensaje de todos candidatos, el mensaje de cambio, de reconciliación, de paz con justicia y de convivencia sin conflicto político que ya no queremos los venezolanos. Está claro que el mensaje de González es que la población no quiere venganza sino trabajo para el desarrollo de la nación. Hay que enviar a todos el mensaje correcto”, afirma.

Y frente a un padrón de votantes calculado por el CNE en 21.4 millones de venezolanos, tras retrasos, desinformación y omisiones, Martín Tartabu alerta que “también es la oportunidad de vencer la trampa electoral”.

FUENTE: Entrevista al abogado Miguel Ángel Martín Tortabu, EfectoCocuyo, Diario Las Américas