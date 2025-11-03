lunes 3  de  noviembre 2025
CORRUPCIÓN

Criptomonedas en Venezuela sirven para control político y evasión de sanciones, asegura ONG

El sistema de monedas digitales ha sido convertido por el régimen de Maduro en vía de corrupción y lavado de dinero en nueve años, según informe

Aunque el bitcóin es la criptomoneda más conocida los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones

Aunque el bitcóin es la criptomoneda más conocida los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El sistema de criptomonedas o de monedas digitales, que se extiende en el mundo para hacer pagos electrónicos o como reserva de valor, ha sido transformado en Venezuela en herramienta para la corrupción, el control político y la evasión de sanciones internacionales en los últimos nueve años, según el más reciente informe de la ONG Transparencia Venezuela.

Esta organización venezolana anticorrupción, que trabaja desde el exilio desde marzo pasado por persecución política, afirma que entre 2017 y 2025, el régimen venezolano “avanzó en su intención” de pervertir el uso de monedas digitales y pasó de la alegada “soberanía digital” a un "mecanismo institucionalizado de corrupción financiera" en el que participan desde funcionarios hasta empresas vinculadas al régimen de Maduro.

Lee además
Diferentes monedas cripto.
Seguridad

Incautan 10 millones de dólares en criptomonedas en redada antidroga en EEUU
Aunque el bitcóin es la criptomoneda más conocida los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones
TECNOLOGÍA

Cámara de Representantes de EEUU aprueba primera ley de criptomonedas

“El Petro, presentado como “criptoactivo soberano”, se pareció más a un token, y sirvió de fachada para el desvío de fondos públicos y la comercialización opaca de petróleo. Tras su colapso en 2024, el Estado impulsó una nueva etapa de uso de criptomonedas estables (USDC y USDT) que hoy favorece el lavado de dinero y el arbitraje cambiario a través de empresas privadas vinculadas al poder”, señala el informe publicado en su página web.

El reporte recuerda que el “malogrado Petro” usado inicialmente formó parte del milmillonario desfalco conocido como PDVSA-Cripto contra el tesoro venezolano por más de 16,000 millones de dólares caso por el cual apresó al exvicepresidente y exministro de Petróleo Tarek El Aissami y otros funcionarios y empresarios relacionados con el régimen, en 2023, según información oficial.

Las llamadas criptos son activos digitales que no están controladas ni respaldadas por ningún banco central y sus intercambios no requieren de intermediarios, por lo que se requiere de mecanismos legales transparentes que Venezuela no ofrece.

Uso de criptomonedas en Venezuela

En su informe, la ONG Transparencia Venezuela distingue cinco factores clave sobre que envilecieron el empleo de criptomonedas por parte del régimen de Maduro en Venezuela.

Entre estos están:

El Petro como “fachada de control político y corrupción estatal”, entre 2017 y 2024, y “aunque se presentó como criptomoneda soberana para evadir sanciones y modernizar la economía, el Petro nunca fue una cripto descentralizada ni transparente, sino que fue controlada por el Ejecutivo para transacciones opacas.

Las instituciones creadas para manejar el Petro (Sunacrip, Tesorería de Criptoactivos, VEX, Registro de Minería) estuvieron subordinadas a El Aissami, quien concentró todo el poder sobre el sistema cripto venezolano, lo que permitió cambiar las normas, la manipulación del sistema y el desvío de recursos, hasta su caída tras el escándalo PDVSA–Cripto, según el informe.

“Las operaciones petroleras con criptoactivos sirvieron para comercializar crudo fuera de control fiscal y financiero, con pagos en Bitcoin y otras criptos. Las billeteras digitales del Estado fueron usadas para pagar comisiones, bonificaciones y operaciones internacionales sin trazabilidad”, se indica.

Más corrupción

Tras el colapso del Petro, el régimen abrió una nueva fase de uso de criptos entre 2024 y este 2025 “con fines de lavado y control cambiario, sostiene la ONG y menciona a las empresas privadas con licencias oficiales Kontigo y Crixto Pay, “que realizan operaciones masivas de compra y venta de stablecoins (USDC y USDT) sin controles de origen de fondos, facilitando el arbitraje cambiario y potencial lavado de dinero”.

También menciona a bancos privados que “operan como intermediarios sin regulación efectiva ni transparencia”.

Asegura el informe que “el esquema continúa bajo nuevas marcas, actores y justificaciones tecnológicas”.

FUENTE: Con información de Transparenciave.ong

Temas
Te puede interesar

Iglesia Católica de Cuba confirma conversación con EEUU para entregar ayuda humanitaria

Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

Venezuela y Colombia encabezan las solicitudes de asilo en 2024, según la OCDE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Te puede interesar

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Por DANIEL CASTROPÉ
Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CAOS

Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.
MIGRACIÓN

Venezuela y Colombia encabezan las solicitudes de asilo en 2024, según la OCDE

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria