Congreso de Bolivia aprueba ley de excepción para enfrentar ola de bloqueos

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026

LA PAZ _ La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que amplía las facultades del presidente Rodrigo Paz para declarar esta medida y facilitar el despliegue de las Fuerzas Armadas frente a las protestas que desde hace más de un mes mantienen bloqueadas importantes vías del país y exigen la renuncia del mandatario.

La iniciativa ya había recibido el visto bueno del Senado y fue aprobada por dos tercios de los diputados tras una maratónica sesión de casi 14 horas. El proyecto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación.

CRISIS POLÍTICA Rodrigo Paz avanza contra los bloqueos y evalúa decretar estado de excepción en Bolivia

Alcance de la nueva normativa

La ley establece que la declaración de un estado de excepción deberá realizarse mediante un decreto supremo debidamente fundamentado, en el que se especifique el alcance territorial de la medida, su duración, las acciones extraordinarias autorizadas y las instituciones responsables de su ejecución.

Asimismo, fija una vigencia máxima de 90 días, con posibilidad de prórroga únicamente mediante autorización de la Asamblea Legislativa.

La aprobación de la norma se produce en medio de una crisis política y social marcada por bloqueos de carreteras, escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en varias regiones del país.

Funcionario herido Bolivia Agentes de policía asisten a un compañero herido durante enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales en el marco de una operación para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026 AFP

Mensaje de Rodrigo Paz

Tras la aprobación de la ley, el presidente Paz afirmó en sus redes sociales que, aunque las ciudades de La Paz y El Alto continúan atravesando momentos difíciles, comienzan a registrarse avances gracias al trabajo de las autoridades y al diálogo con sectores que respaldan la estabilidad del país.

El mandatario destacó la llegada de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 cilindros de gas a la región, lo que, según señaló, está contribuyendo a aliviar gradualmente una situación que ha afectado a miles de familias bolivianas.

"Aún queda mucho por hacer. Gracias al pueblo boliviano por su resistencia y fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver la tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece", escribió.

Referencia a una crisis histórica

Horas después, Paz compartió una fotografía histórica de la coalición izquierdista Unidad Democrática y Popular (UDP), que llegó al poder tras el retorno de la democracia en 1982.

El gobierno de Hernán Siles Zuazo enfrentó entonces una severa crisis económica e hiperinflación, acompañada por constantes movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), en un escenario que algunos analistas comparan con la actual coyuntura política.

Aquella crisis derivó en elecciones anticipadas en 1985, que dieron la victoria a Víctor Paz Estenssoro, tío abuelo del actual presidente.

Bloqueo Bolivia Manifestantes antigubernamentales permiten el paso de una ambulancia mientras mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo de 2026. AFP

Balance de las protestas

Las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz, que ya superan las cinco semanas, han dejado al menos diez fallecidos, 37 heridos y más de un centenar de personas procesadas, según datos de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el organismo, siete de las muertes corresponden a personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos de carreteras o sufrieron retrasos en su traslado hacia centros de salud.

El gobierno atribuye gran parte de las protestas a sectores afines al expresidente izquierdista Evo Morales, quien enfrenta una orden de captura por una investigación relacionada con la presunta trata de una menor de edad y continúa respaldando las movilizaciones contra la administración de Paz.

FUENTE: Con información de Europa Press