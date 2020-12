Crisis de medicamentos se agudiza en Cuba

En la provincia de Granma la situación es muy compleja, de un cuadro básico de 568 faltan 167 medicamentos, informó desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías.

“En los hospitales existen dificultades, no solo con los antibióticos, sino también con la sutura, jeringuillas, vendas para yesos y hasta con las soluciones de desinfectantes del material quirúrgico”, detalló el galeno.

Un mes acaba de pasar Leydis Tabares con su esposo ingresado en el hospital provincial de Camagüey Manuel Ascunce Domenech, donde fue operado por una apendicitis, que debido a las malas condiciones higiénicas del lugar sufrió una infección y no tenían antibióticos para combatirla.

“No hay un medicamento que ponerle, solamente le hacían curas con el yodo que yo busqué en la calle porque tampoco tenían, tuve que comprar además guantes y pase 22 días en espera del antibiótico y nunca apareció. Si eso era lo único que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno la solución fue traerlo para la casa”, señaló Tabares.

Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones dentro de los hospitales para atender a los pacientes.

“La mayoría de los pacientes que ingresas con infecciones serías, hay que mandar a los familiares para que salgan a la calle a tratar de encontrar los antibióticos, aunque sea en el mercado negro, porque en el hospital no los hay, simplemente la situación es crítica”, destacó Serrano.

Los residentes de Nuevitas, en Camagüey, enfrentan un colapso en el sistema de salud, reporta desde esa localidad Olainis Tejeda.

Autoridades de Salud Pública del régimen han reconocido que entre los medicamentos en falta se encuentran el Alprazolam, utilizada para controlar la ansiedad, el ataque de pánico y el insomnio.

“Los pacientes psiquiátricos no están recibiendo sus medicamentos, y los antibióticos están en cero. No hay ni siquiera una dipirona para controlar la fiebre que provoca el dengue, no hay nada”, dijo Tejeda.

Gullermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara y es diabético, comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos. Tampoco hay reactivos para las pruebas de laboratorio.

“En estos momentos la insulina 20 está perdida, que es fundamental para los diabéticos crónicos, y en los hospitales lo que están usando para curar es agua y jabón”, dijo el activista.

Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay Enalapril para combatir la presión alta, tampoco Levotiroxina para los pacientes con alteración de las tiroides.

“No hay antibióticos para el tratamiento de infecciones estreptocócicas, ni siquiera yodo para para el tratamiento de las heridas”, afirmó Zamora.

Galenos cubanos han denunciado en las redes sociales la escasez de fármacos e instrumental médico en el país, y el deterioro de las instalaciones sanitarias para atender a los pacientes.

Un reciente estudio realizado dentro de Cuba por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos revela que el 75 % de los encuestados que necesitaron medicamentos no pudieron obtenerlo en las farmacias. Igualmente, el 76 por ciento del sondeo calificó entre regular y muy malo el abastecimiento de material médico e insumos hospitalarios en el país, mientras que el 70 por ciento de los entrevistados considera que empeorarán las condiciones para conseguir medicinas.