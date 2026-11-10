martes 10  de  noviembre 2026
GUERRILLA

Cuatro presuntos disidentes de las FARC mueren en un bombardeo del Ejército de Colombia

En el operativo fueron detenidos seis integrantes y se incautaron 7 fusiles y 15 granadas para drones y se afectaron tres áreas de campamentos

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella (EFE)

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella (EFE)

Por Valeria Montero

BOGOTÁ. Al menos cuatro presuntos miembros de una disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC murieron este lunes en un bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares colombianas en el departamento de Norte de Santander (noreste), en una operación en la que además fueron detenidos seis integrantes de ese grupo armado ilegal.

El mandatario colombiano Abelardo De la Espriella confirmó que autorizó la acción militar contra la estructura 33 en la zona rural de Tibú, Norte de Santander, y que la ofensiva tuvo lugar en la madrugada del lunes 9 de noviembre.

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La información fue divulgada inicialmente por La FM, que reportó el balance preliminar: cuatro presuntos integrantes abatidos y seis capturados durante la acción de las autoridades.

“Entre los capturados está alias Barba Chivo o Costeño, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño, máximo cabecilla de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, señaló el mandatario -en X-.

De la Espriella añadió que alias Barba Chivo sobrevivió al bombardeo, pero no logró escapar de la fuerza pública que lo capturó después.

“En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal”, detalló el jefe de Estado.

El operativo fue ejecutado por tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) junto con la Fuerza Aérea Colombiana. Mientras tanto, otras unidades militares avanzaban por tierra para verificar si había más personas fallecidas en el área tras el ataque.

La operación estuvo enfocada en un campamento perteneciente al Frente 33 de las disidencias, una estructura armada asociada con la facción de alias Calarcá y que, según el reporte, viene luchando por el control territorial en esta subregión.

La ofensiva militar se mantendrá

El presidente ordenó además “mantener la ofensiva militar” contra el EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frentes), así como “golpear sus estructuras (grupos), destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter”.

El EMBF, liderado por alias Calarcá, negociaba la paz con el gobierno de Gustavo Petro, antecesor de De la Espriella. Diálogos que el actual Ejecutivo decidió terminar.

El más reciente bombardeo de las Fuerzas Militares fue ejecutado a finales de octubre en el municipio de Nóvita, en el Chocó (oeste), contra el grupo Edwin Guzmán Martín del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y es la mayor organización criminal del país.

En esa operación, siete personas murieron, entre ellas Jason Arley García, alias Álex o Canoso, identificado como el tercer jefe del grupo y “articulador de homicidios, reclutamiento de menores y minería ilegal” en el suroeste de Antioquia y el sur del Chocó.

El presidente De la Espriella advirtió entonces que su gobierno va a “perseguir” a “narcoterroristas” para desmantelar los grupos armados ilegales que operan en el país.

Es la tercera vez que Norte de Santander es blanco de estas acciones militares, como lo señala La FM.

FUENTE: Con información de EFE/Nuevo Día

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