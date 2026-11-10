martes 10  de  noviembre 2026
CUBA

Oscar Elías Biscet denuncia cerco policial a su casa y alerta sobre agravamiento de la represión en Cuba

El médico opositor, condenado a 25 años durante la Primavera Negra de 2003, asegura que la Seguridad del Estado intenta limitar sus movimientos y estarían buscando devolverlo a prisión

Doctor Oscar Elías Biscet, opositor cubano.
Doctor Oscar Elías Biscet, opositor cubano. ÁLVARO MATA
Dr. Biscet dedica premio David Burke a los mártires fusilados y manifestantes del 11J&nbsp;

Dr. Biscet dedica premio David Burke a los mártires fusilados y manifestantes del 11J 

archivo
Por ILIANA LAVASTIDA

“La revolución comunista está en su punto más profundo e intenso de quiebre como sistema”, dijo en una declaración enviada a Diario Las Américas el doctor Oscar Elías Biscet, prisionero de conciencia de la causa de los 75, correspondiente a la llamada Primavera Negra de 2003, cuando el régimen de La Habana condenó a un grupo de opositores y periodistas independientes a 25 años de cárcel.

Biscet, médico de profesión, que permanece desde su excarcelación en 2011 bajo una figura inventada por las fuerzas represivas cubanas denominada licencia extrapenal, ha sido blanco por estos días del asedio de integrantes de la Policía Política que permanecen en las inmediaciones de su residencia en la barriada de Lawton en la Habana, para limitarle su libertad de movimiento e impedirle salir de la residencia.

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La denuncia la hizo pública a través de redes sociales, su esposa, la activista proderechos humanos Elsa Morejón, quién asegura, además de sitiar la casa, el inmueble donde residen ha sido agredido con excrementos humanos en señal de amenaza.

“La tiranía castro comunista ha incrementado la coacción y el hostigamiento en estos últimos días contra el pueblo cubano, pero la voz de libertad expresada a través del disentir de hombres y mujeres se mantiene proactiva en la esperanza de edificar en el país una sociedad libre”, advirtió Biscet, quien fue condecorado por el presidente Busch con la medalla Presidencial de la Libertad en 2007, mientras cumplía prisión.

“La coacción y el hostigamiento de la narcodictadura de Castro Díaz-Canel contra la población, desafortunadamente se enfocó también en mi persona”, alertó el doctor Biscet quien describió que la vigilancia y la coacción de que está siendo objeto, busca “hacerme cumplir en la cárcel los dos años que faltan para finalizar la pena de 25 años, impuesta injustamente”. Y añadió, “es la fuerza bruta de la violencia para mantenerme sumiso ante la voluntad maligna de los usurpadores de la nación”.

Estas manifestaciones de acoso contra el doctor Biscet se suman a la oleada represiva que se reporta desde Cuba por estos días en los que ha sido denunciado el arresto de periodistas independientes y activistas, así como la condena a prisión de líderes de la masonería cubana que anteriormente se habían opuesto a la imposición de un supuesto líder que la seguridad del estado cubano intentó infiltrar entre los masones.

“En esas circunstancias de violencia extrema ejercidas desde los poderes del Estado, se trata de un proceso catalogado como una maquinaria inhumana”, calificó el doctor Biscet quien en reiteradas ocasiones ha sido objeto de arrestos en los que lo trasladan a unidades de policía en lugares distantes de su domicilio para luego de intentar interrogarlo o intimidarlo, le dejan en libertad sin que medie orden de aprensión o motivo alguno que justifique el acto represivo.

“Al Dios Bíblico, doy gracias, por darme la fuerza necesaria, el valor, la inteligencia y el razonamiento para luchar por la libertad de mi pueblo bajo el hostigamiento constante y sistémico del narcoestado de Cuba comunista”, concluyó el doctor Biscet en su declaración.

Las acciones represivas de La Habana contra opositores y activistas se han agravado por estos días después de que el resultado de los comicios de medio término en EEUU concedieran el poder al partido Demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Por lo que analistas consideran que podría tratarse de una prueba de fuerza de la dictadura ante la probabilidad de un cambio de política de Washington hacia Cuba.

@IlianaLavastida

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