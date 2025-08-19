martes 19  de  agosto 2025
Dominicano Ketel Marte es criticado por sus compañeros por pedir días libres en los Arizona Diamondbacks

El segunda base dominicano de los Arizona Diamondbacks, Ketel Marte, respondió a los reportes que señalaban molestias de algunos de sus compañeros

El dominicano Ketel Marte #4 de los Diamondbacks de Arizona celebra frente a su dugout tras conectar un jonrón de tres carreras durante la novena entrada contra los Rangers de Texas en el Globe Life Field el 13 de agosto de 2025 en Arlington, Texas. 

Por Pedro Felipe Hernández

El segunda base dominicano de los Arizona Diamondbacks, Ketel Marte, respondió a los reportes que señalaban molestias de algunos de sus compañeros y miembros de la organización por haber solicitado varios días libres en momentos clave de la temporada.

Según informó AZ Central Sports, algunos jugadores habrían mostrado incomodidad luego de que Marte se ausentara en tres partidos tras sufrir un robo en su casa durante el All-Star Break. Además, la situación se repitió en la recta final de la campaña pasada, cuando el dominicano pidió un día de descanso en plena lucha por la clasificación a playoffs.

Ante estos cuestionamientos, Marte defendió su compromiso con la franquicia:

“Obviamente, mi objetivo en el béisbol y mi responsabilidad en esta organización siempre es ayudar a ganar. En los nueve años que llevo aquí, siempre he tratado de jugar fuerte o apoyar al equipo, y ese sigue siendo mi objetivo”, aseguró a través de un intérprete.

El jugador también explicó que algunos de esos descansos estaban planificados junto al cuerpo técnico:

“En mi opinión, es algo necesario y no creo que sean demasiados días libres. He tenido lesiones en el pasado y esto es parte de un plan integrado con el staff para mantenerme en el campo el mayor tiempo posible”, señaló.

Por su parte, el mánager de los D-Backs, Torey Lovullo, respaldó al pelotero y pidió cerrar el tema:

“Es un gran compañero, un gran joven. Sale todos los días a jugar fuerte para los Arizona Diamondbacks. Esto se acabó, quiero dejarlo atrás”, afirmó a AZ Family.

Con el respaldo de su entrenador y su compromiso reafirmado, Marte busca dejar la polémica atrás y concentrarse en contribuir al éxito de los Diamondbacks en la presente temporada de la MLB.

