Cuba: 3 meses para recibir una carta dentro del propio país

La carta fue fechada el 19 de octubre del pasado año. Bringas Matos se quejó de que Correos de Cuba le había dicho a la remitente que la misiva la consideraban entregada desde el pasado 22 de noviembre. Sin embargo, en una fecha que no precisa el medio estatal, todavía a principios de este año, la destinataria no había recibido la carta. Así lo informó Diario de Cuba.

''Pregunté varias veces al mensajero que me trae el periódico, pero tampoco sabía. Por otro lado, en el correo de Colón no atendían mis insistentes llamadas telefónicas. En más de una ocasión quise saber el rumbo de ese envío y no me fue posible", declaró Bringas Matos.

El director de Correos de Cuba en Matanzas, Yadir E. Laurencio Portelles, dijo al medio oficial que ''no existieron violaciones en los procedimientos, es decir, en los tiempos de trasiego, clasificación y traslado de la carta, cuya recepción en la provincia ocurrió el 4 de enero de 2023, y entregada tres días después en la Unidad Empresarial de Base de Colón".

Girón admitió que el proceso fue ineficiente, pero no precisó el día exacto en que llegó a manos de Bringas Matos la carta enviada desde Artemisa.

El servicio de paquetería que opera esta empresa estatal también deja mucho que desear. Al cierre de junio del pasado año existían unos 160.923 paquetes de correo por entregar a la población y, de ellos, 18.858 con más de 30 días de retraso, admitió el diario oficialista Granma.

La ineficiencia en la tramitación y entrega de paquetes había generado 545 quejas en la población hasta esa fecha.

La llegada masiva de envíos a Cuba a raíz de la pandemia del Covid-19 puso al descubierto la inoperancia de las empresas estatales cubanas de este sector. En los últimos años han sido muchos los escándalos debido a su mal funcionamiento.

En mayo del pasado año Correos de Cuba anunció que comenzaría a procesar diez contenedores que desde hacía diez meses habían llegado de Panamá con decenas de toneladas de mercancías compradas por cubanos.

En octubre del 2021 el periódico Granma hacía referencia a la existencia de más de 300.000 paquetes con más de 30 días sin llegar a sus destinatarios.