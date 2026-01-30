Cuba adeuda a México el presupuesto anual de refinación de PEMEX

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024.

La crisis energética de Cuba fracturó las finanzas de Petróleos Mexicanos. Según un análisis del especialista Ramsés Pech para el diario Reforma, el régimen de la isla adeuda a México 1,550 millones de dólares por crudo y diésel recibidos durante el segundo semestre del año pasado.

Esta cifra, equivalente a 27,569 millones de pesos, absorbe por completo el capital que PEMEX proyectó este año para el mantenimiento y operación de sus refinerías, reseña el portal web Diario de Cuba.

El desglose técnico reveló un flujo masivo de recursos sin retorno inmediato. México envió 12,4 millones de barriles de petróleo crudo y 5,3 millones de barriles de diésel.

Más allá del valor del combustible, el Estado mexicano sacrificó ingresos fiscales críticos; la omisión de impuestos como el IVA y el IEPS representó una pérdida adicional para el erario de 520 millones de dólares. Pech señaló que el Gobierno federal clasificó sistemáticamente estos suministros como "donaciones", una etiqueta que ocultó el impacto real en las cuentas públicas.

En el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum blindó la estrategia. Definió los envíos como una decisión soberana y un pilar de ayuda humanitaria, desmarcando la política exterior de las presiones financieras. Aunque reportes de Bloomberg sugirieron la suspensión de embarques en enero, Sheinbaum sostuvo que PEMEX opera bajo contratos estrictos y evaluará cada solicitud de La Habana según la coyuntura.

Mexico bajo fuego cruzado

La disputa escaló al plano internacional y puso a México bajo fuego cruzado. El presidente Donald Trump decretó una emergencia nacional que impone aranceles a cualquier socio comercial que abastezca de petróleo a Cuba.

Esta medida, sumada a las amenazas de legisladores republicanos de revisar el T-MEC, situó a la administración mexicana en una encrucijada diplomática. Mientras el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció un "acto brutal de agresión" comercial, la deuda documentada por Reforma permanece como un peso muerto en el balance de la petrolera estatal mexicana.

