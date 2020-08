Cuba: Califican de "inmoral" postura del Consejo de Iglesias

También catalogó de inmoral el pronunciamiento del CIC, que defendió al Gobierno de la Isla, acusado de violar los derechos humanos y la libertad religiosa.

El pastor evangélico dijo que no hay una sola institución religiosa en Cuba que no haya sufrido abusos por parte del Gobierno, que ha expropiado y destruido lugares de culto y encarcelado a quienes se posicionan contra el discurso oficialista.

Además, recordó que hay "decenas de pastores en este momento que por la malicia del Gobierno" están impedidos de moverse "libremente en el territorio nacional y entrar y salir del país".

"¿Por qué ustedes como representación de la Iglesia en Cuba no alzan la voz y le piden al Gobierno cubano que establezca por fin la 'Ley de asociación y culto', que toda la Iglesia está esperando para quitarnos de arriba la gobernación y la malicia del Gobierno?", preguntó Toledano.

El pastor santiaguero recordó los atropellos que ha sufrido, entre los que mencionó que en 2007 le decomisaron sus pertenencias y demolieron el templo donde se reunían los miembros de su congregación.

Semejante incidente ocurrió en 2016, mientras Toledano Valiente estaba en Estados Unidos y agentes policiales intervinieron en su vivienda provocando lesiones físicas en su esposa y psicológicas en su hija, según su testimonio.

"Siempre que la Iglesia está dolida, abusada o perseguida, ustedes se mantienen al margen, en cambio, si el Gobierno cubano es acusado mundialmente por arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos y la libertad religiosa, ustedes inmoralmente levantan su voz para defender el sistema enemigo de la Iglesia en Cuba", afirmó Toledano.

El pasado jueves también Toledano exigió a las autoridades cubanas "liberar la ayuda humanitaria", y calificó la retención como un "crimen contra la sociedad cubana" pues "esos alimentos y esa ayuda le pertenece al pueblo cubano".

En cambio, el presidente del CIC, reverendo Antonio Santana Hernández, catalogó a la ayuda humanitaria como una "ofensa al pueblo y las iglesias cubanas".

Contenedores ayuda Cuba Imagen de los contenedores enviados por el exilio cubano en Miami con ayuda humanitaria para la población de Cuba, según dijo la activista Rosa María Payá. CORTESÍA: CAMPAÑA SOLIDARIDAD ENTRE HERMANOS

En ese sentido Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide y una de las principales promotoras del envío de la ayuda humanitaria, respondió al CIC en sus redes sociales, afirmando que "la ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico", por lo que no tienen nada que rechazar ya que "la ayuda humanitaria no se les envió a ellos".

"Lo que está en Cuba pertenece a la ciudadanía cubana, es el regalo de sus hermanos, sus familias en el exterior", señaló la activista.

De acuerdo con la promotora de Cuba Decide, desde que en mayo se hizo el acopio de los donativos en la ciudad de Miami, más de 15.000 familias han solicitado en Cuba la entrega de esta ayuda humanitaria.

La campaña "Solidaridad entre Hermanos" fue coordinada por la Fundación para la Democracia Panamericana en colaboración con las autoridades de Miami para que las personas interesadas entregaran productos de primera necesidad para contribuir a paliar las consecuencias de la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

Entre los productos acopiados están detergente, jabón, mascarillas y guantes, toallitas desinfectantes, Tylenol o acetaminofen para niños y adultos, pañales para niños y adultos, leche en polvo, barras de proteína y comida enlatada, todos productos básicos que escasean en la Isla.