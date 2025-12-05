viernes 5  de  diciembre 2025
ARTE

Pinta Miami 2025 abre con una edición vibrante y renovada

Se presenta del 4 al 7 de diciembre, con lo más destacado del arte latinoamericano contemporáneo, combinando obras de artistas emergentes y consagrados, visitas guiadas y proyectos especiales.

Vista general de Pinta Miami 2025 en The Hangar, Coconut Grove, donde artistas y galerías de América Latina y el Caribe presentan propuestas contemporáneas que dialogan con la memoria, el territorio y la experimentación.

Obras expuestas junto al proyecto especial presentado en la muestra.

Las exhibiciones muestran la diversidad de lenguajes y propuestas que caracterizan la presente edición de la feria.

Los cuadros que muestran la amplitud creativa presente este año.

Las piezas presentadas reflejan la variedad de enfoques contemporáneos que dialogan dentro del espacio expositivo.

Público recorriendo las salas de durante una de las jornadas de la feria.

Asistentes exploran las distintas obras y espacios.

Visitantes disfrutando de las distintas propuestas artísticas.

Público disfrutando &nbsp;y recorriendo los pabellones de Pinta Miami 2025.

Espacios exteriores, donde se puede disfrutar del entorno del evento.

Áreas al aire libre de Pinta Miami 2025 que complementan la experiencia.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Con una energía renovada y una marcada apuesta por la experimentación contemporánea, Pinta Miami 2025 abrió sus puertas este jueves en The Hangar, en Coconut Grove, donde permanecerá hasta el próximo domingo, en el horario comprendido desde las 11 a.m. y hasta las 9 p.m.

Diario Las Américas, tuvo la oportunidad de recorrer el recinto en su apertura, explorar cada pabellón y apreciar de cerca las obras que este año conforman una de las ediciones más diversas y dialogantes del evento cultural.

En su inauguración el público fue recibido con un programa que incluyó dos visitas guiadas —a las 4 p.m. y 7 p.m.— a la sección NEXT, encabezadas por el curador Juan Canela. Una propuesta que reúne parejas de artistas y galerías que, mediante distintos lenguajes y soportes, retratan el espíritu experimental que actualmente define al arte de América Latina y el Caribe. Entre ellos Gabriela Esplá y Alice Ricci, Laura Castro y Cecilia Ordoñez, Andrea Santos y Blanca Machuca, Abigail Reyes y Marco Aviña.

Este año, la ocasión destaca el proyecto especial “Ana Teresa Barboza: Historias entretejidas”, curado por Irene Gelfman, curadora global de Pinta. La muestra presenta obras de Weaving Stones, la primera exposición individual de la autora en Argentina.

“Su trabajo profundamente ligado al paisaje, la memoria colectiva y el respeto por la naturaleza, integra mapas hidrológicos, fotografías, piedras y tapices tejidos a mano. La artista abraza lo inacabado como una forma de reflejar la transformación permanente del entorno, recuperando técnicas ancestrales como actos íntimos, comunitarios y reflexivos que dialogan con la costa peruana y la región andina”, expresó Gelfman en entrevista para este medio de prensa.

Además, agregó que en un mismo espacio conviven obras de los artistas antes mencionado y otros maestros modernos como Jesús Soto, Wifredo Lam y Fernando Botero, Sandra Monterroso, Nicolás Constantino Alejandro Cartagena, entre muchas otras con propuestas representando a participantes en Pinta Panamá Art Week, Pinta Asunción Art Week y muchos otros.

