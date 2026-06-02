martes 2  de  junio 2026
GRITO DE LIBERTAD

Cuba cierra el mes de mayo cierra con 1.311 protestas contra el régimen

El Observatorio Cubano de Conflictos publicó su más reciente informe en el que detalla que lo más destacado de los Desafíos fueron las manifestaciones por los apagones que dejaron a 70% del país a oscuras

Personeros del régimen de Cuba hablan con la gente mientras protestan por la falta de energía tras el huracán Ian en La Habana, el 1 de septiembre de 2022.&nbsp;

Personeros del régimen de Cuba hablan con la gente mientras protestan por la falta de energía tras el huracán Ian en La Habana, el 1 de septiembre de 2022. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 1.311 protestas, denuncias y expresiones críticas en mayo de 2026, un mes en el que tuvo lugar la oleada más larga de protestas callejeras en un mes (44 entre el día 11 y el 31) a pesar del agotamiento físico y mental de los cubanos bajo apagones de 20 a 24 horas y al reforzamiento de la represión mediante detenciones de manifestantes, cerco y hostigamiento a influencers, periodistas y opositores, militarización de las calles e incluso amenazas de muerte a los presos políticos.

No obstante, la vuelta de tuerca a la represión (de 175 entradas en abril a 186 en mayo) parece haber provocado el efecto contrario al deseado por el régimen, al crecer en más de 42 % (de 305 a 527) los Desafíos al Estado policial, acciones contestatarias que podrían provocar represalias contra sus protagonistas. Ambas categorías basadas en derechos civiles y políticos encabezaron a las ocho de la bitácora del OCC,

Lee además
Un coche pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026. 
Economía

Cadena hotelera canadiense Blue Diamond anuncia cierre de operaciones en Cuba por la crisis
Los organizadores adelantaron que continuarán promoviendo espacios de análisis sobre los principios constitucionales, las libertades fundamentales y los mecanismos que permitan a los cubanos definir el rumbo de su país.
LEGADO REPUBLICANO

Desde Miami, líderes del exilio reivindican la Constitución de 1940 para una Cuba democrática

Lo más destacado de los Desafíos fueron las protestas presenciales, con cacerolazos, barricadas de fuego y gritos de “Libertad” que estallaron ante déficits de generación de más de 2.000 MW que llegaron a dejar sin fluido eléctrico al 70 % del país. Las manifestaciones abarcaron todos los municipios de La Habana, pero también localidades de provincias como Antilla, el reparto Zayas y La Piquita en Holguín; y Micro 3, El Salao y el Mercado de Los Pinos en Santiago de Cuba. Las redes sociales fueron por su parte marco de fuertes reacciones de los cubanos a la retórica numantina de los dirigentes comunistas, así como de una creciente aceptación de que no queda otra opción que una intervención estadounidense para romper el inmovilismo y acabar con el sufrimiento del pueblo de la isla.

Los Servicios Públicos ocuparon el tercer lugar entre las categorías del registro del OCC con 144 enlaces a protestas y denuncias. Estas pusieron de manifiesto no solo la ira desahogada en las manifestaciones callejeras, sino el desgaste físico y mental de los isleños al cabo de meses de apagones sin fin. Videos y posts mostraron personas llorando o al borde de un ataque de nervios.

Una encuesta hecha por psicólogos concluyó que el 55,4% presentó niveles extremadamente graves de depresión, y el 66%, ansiedad severa, principalmente por causa de una vida diaria con apenas una o dos horas de electricidad.

El apartado de Otros Problemas Sociales acumuló 132 registros, revelando entre otras aristas de la crisis social la ruina de instituciones emblemáticas; la deformación de valores, que deja secuelas como la prostitución; los impactos demográficos de la emigración más la baja tasa de natalidad; el trabajo infantil; la manera en que la crisis energética está trastocando los programas educativos; la penuria de los miserables y olvidados y los esfuerzos de la sociedad civil para ayudarlos; y la expansión de la drogadicción y la oferta doméstica de drogas, que no solo incluye canabinoides sintéticos como El Kímico sino también sicofármacos como el Alprazolam (Xanax).

La inseguridad ciudadana, con 129 entradas, volvió a establecerse entre las clasificaciones más preocupantes, marcada por un elevado saldo de 37 cubanas y cubanos muertos por la violencia criminal, de género, social e intrafamiliar; y 42 delitos de latrocinio, entre los que descolló una escalada en los robos violentos de movilidades como motorinas y triciclos eléctricos. En medio de la crisis con el combustible y el transporte, dos conductores fueron asesinados para arrebatarles sus vehículos.

El OCC compiló en el quinto mes del año 79 protestas y denuncias vinculadas al estado de la Salud Pública. La combinación de brotes epidemiológicos, hospitales y policínicos en caos, escasez o carestía de medicamentos y descontinuación de tratamientos, negligencias graves, y el clamor desesperado de pacientes y familiares pidiendo ayuda social o exterior reflejaba en mayo el derrumbe de un sistema que, como indican las denuncias ciudadanas y de los propios médicos, es incapaz de mantener estándares básicos de atención.

La categoría de Alimentación, Inflación Agricultura arrastró al Excel del OCC 75 manifestaciones de descontento por la pronunciada escasez de víveres a precios accesibles y carestía de los que se venden a precios de oferta y demanda. Informes consecutivos de la organización Food Monitor Program concluyeron que el 79.4% de los hogares cubanos destina el 80% o más de sus ingresos a alimentarse. La entidad también responsabilizó al conglomerado militar GAESA por esa situación al haber convertido el acceso a los alimentos en un mecanismo de extracción de divisas. Una madre de Santiago de Cuba le escribió al gobernante Miguel Díaz-Canel preguntándole “cómo hago entender a un niño de 7 años y a mi padre de más de 80 que no tienen desayuno, almuerzo ni comida porque tenemos que resistir”.

El “conflictómetro” de mayo registró 42 protestas y denuncias relacionadas con la Vivienda, confirmando una de las situaciones más graves del continente en cuanto al derecho proclamado por la ONU a una vivienda adecuada. Con un déficit que supera las 800.000 viviendas y un parque habitacional en franco deterioro (una escalera de un edificio familiar se desplomó en Mulgoba, municipio habanero de Boyeros), el gobierno promueve soluciones simbólicas y propagandísticas como la entrega de un par de casas construidas con contenedores, mientras los cubanos recurren a la ocupación de locales abandonados, bajo constante amenaza de desalojo

FUENTE: Con información del Observatorio Cubano de Conflictos

Temas
Te puede interesar

Matrimonio cubano expulsado de Washington por espionaje trabaja en Madrid a favor de la dictadura

Marco Rubio asegura que "Cuba sigue siendo la excepción en el hemisferio"

Restaurante cubano en Florida hace historia con una estrella Michelin

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Imagen de una plataforma petrolera.
MEDIDAS

Ingresos por venta de combustible venezolano quedan bajo la supervisión del Tesoro estadounidense

Jennifer López y su hijo Oskar. 
CELEBRIDADES

Hija de Jennifer López anuncia nuevo nombre en ceremonia de graduación

Daniel Pérez, designado presidente de la Cámara en Florida.
POLÍTICA EXTERIOR

Trump nomina al cubanoamericano Daniel Pérez como embajador en Brasil

Responsable militar iraní estima inevitable la reanudación de la guerra con EEUU
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU

Te puede interesar

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Por Leonardo Morales
Steven Meiner, alcalde de Miami Beach, posa frente a unas de las grandes pelotas de futbol. 
ATENCIÓN FUTBOLEROS

Miami Beach se viste de Mundial con conciertos, grandes pantallas, arte y fiestas para aficionados

Michael J. Enriquez, de 53 años.
ABUSO ESCOLAR

Profesor de escuela secundaria en Miami-Dade enfrenta acusaciones por conducta sexual con una estudiante

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
AJUSTE

Legisladores de Florida enmiendan plan de DeSantis para recortar impuesto a la propiedad

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami