Cuba cierra primer semestre del 2026 con escalada de inseguridad ciudadana y la violencia social

Al cierre de la primera mitad del año 2026, la inseguridad ciudadana en Cuba experimenta una alarmante escalada y se consolida firmemente como una de las principales problemáticas que asedian a la población de la isla.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), las manifestaciones de descontento, denuncias y registros asociados a la delincuencia pasaron de 129 incidentes documentados en el mes de mayo a un total de 141 al finalizar junio.

Estas cifras ubican oficialmente a la seguridad pública en el puesto número tres de las mayores preocupaciones socioeconómicas de los ciudadanos cubanos, superada únicamente por el colapso de los servicios públicos y la severa crisis alimentaria.

El panorama delictivo actual, nutrido por reportes de medios independientes, periodistas, activistas y testimonios directos en redes sociales, pone de manifiesto un patrón sistemático de violencia, impunidad y desprotección. La combinación de apagones eléctricos prolongados, escasez crónica de recursos básicos y una presencia policial inefectiva propició un caldo de cultivo idóneo para el crimen, lo que obliga en múltiples ocasiones a las comunidades locales a recurrir a la autodefensa y a la captura ciudadana de delincuentes ante la inacción de las autoridades oficiales.

Homicidios y disputas por precariedad

Durante el mes de junio, la violencia social y de género dejó un saldo trágico de 27 fallecimientos en todo el territorio nacional. Si bien esta cifra representa un descenso respecto a las 37 muertes compiladas durante el mes anterior, el índice sigue manteniéndose en niveles críticamente elevados.

Asimismo, las organizaciones de derechos humanos y plataformas ciudadanas alertaron sobre la desaparición de nueve personas en este periodo, cuyos paraderos continúan siendo una incógnita para sus familiares en medio de un contexto de desesperación generalizada.

Múltiples homicidios reportados en diversas provincias reflejan la descomposición del tejido social a causa de la crisis humanitaria. Muchos de estos crímenes se vinculan de manera directa a disputas cotidianas por dinero, deudas impagadas y la lucha por recursos elementales que escalan con rapidez en entornos precarios.

El auge del latrocinio y el colapso del transporte

El latrocinio común registró un incremento notable con 44 denuncias específicas recopiladas por el OCC durante junio. Los asaltos, robos con violencia, saqueos a viviendas particulares y estafas en el mercado informal se volvieron dinámicas recurrentes. La crisis extrema del combustible y el transporte público avivó significativamente los asaltos violentos dirigidos a dueños de motos, triciclos eléctricos, bicitaxis y coches, los cuales constituyen el sustento económico y la única vía de movilidad para cientos de familias.

En el ámbito urbano, el surgimiento y la consolidación de bandas delincuenciales organizadas encendió las alarmas, especialmente en provincias como Guantánamo, donde recientemente las autoridades detuvieron a 11 personas pertenecientes a tres grupos dedicados a asaltos nocturnos con armas blancas.

Adicionalmente, el ingenio de la criminalidad se volcó hacia los recursos energéticos: el dramático robo de paneles solares particulares en techos de viviendas y asilos, así como los asaltos a punta de navaja y pistola en plena vía pública —como el denunciado por el dramaturgo Maikel Chávez en el Malecón de La Habana— evidencian una audacia delictiva sin precedentes debido a la percepción de impunidad.

Emergencia de género

El mes de junio se consolidó además como uno de los periodos más letales para las mujeres cubanas en los últimos años. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba confirmaron el registro de 11 feminicidios durante el mes, lo que eleva la preocupante cifra anual a más de 35 casos documentados.



Según el registro histórico de las organizaciones independientes, Cuba acumula al menos 350 feminicidios documentados desde el año 2019 hasta junio de 2026, lo que evidencia la urgencia de mecanismos institucionales desatendidos de protección a las víctimas.

El saqueo de los recursos del Estado

De forma paralela a los delitos contra la propiedad privada, el OCC contabilizó un auge en los robos dirigidos hacia las entidades del Estado, registrándose 15 denuncias de gran envergadura. Estos hechos están motivados fundamentalmente por el desabastecimiento generalizado, redirigiendo los bienes estatales hacia el mercado negro informal para ser comercializados a precios exorbitantes como soluciones desesperadas ante la crisis energética.

Los incidentes de este tipo afectaron servicios esenciales e infraestructuras estratégicas del país. Entre ellos destaca el robo de efectivo destinado al pago de las pensiones de ancianos en oficinas de correos de Pinar del Río y bancos de La Habana. Asimismo, la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores eléctricos en Santiago de Cuba provocó apagones forzados en instituciones de alta sensibilidad, como el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, mientras que el robo masivo de combustible al tren de pasajeros Manzanillo-Bayamo-Habana dejó desamparadas a cerca de 300 personas en la madrugada.

Estos eventos denotan que la profunda crisis económica, humanitaria y social en Cuba ya no solo socava la calidad de vida, sino que amenaza de manera directa la estabilidad colectiva y la seguridad del ciudadano común en su vida diaria.

FUENTE: Observatorio Cubano de Conflictos