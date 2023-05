Cuba: Continúan abusos contra presos del 11J

“Ayer me dirijo hacia la prisión Cuba, sí a entrevistarme con el jefe de la prisión y me dicen que mi esposo pide la libertad o la muerte... Ellos me dicen que lo que él pide es imposible, así que se va a morir, me dijeron así mismo", aseguró la mujer.

El preso político se ha negado a recibir atención médica y otros cuidados, alegaron las autoridades del régimen.

"Me dijeron allí que se niega a todo, que lo toquen, atención médica, los medicamentos que él debe tomar por las enfermedades que tiene, está en aislamiento”, dijo su esposa.

El jueves de la pasada semana, la visita familiar de García Caso fue suspendida por las autoridades del penal, en represalia por la denuncia que había hecho el preso político sobre la golpiza de que fue víctima un reo del 11J en el penal, presuntamente propinada por un miembro de la guarnición.

Esta es la sexta huelga que realiza García Caso desde que está en prisión. El preso político es herrero de profesión, tiene 33 años, es padre de tres menores y cumple 15 años de condena por el delito de sedición, tras haber participado en la manifestación popular, el 11 de julio de 2021, en la capital holguinera.

Los presos Carlos Michael Morales, Leonel Tristá y Liván Hernández Sosa también enfrentan pésimas condiciones y abusos en la prisión de Manacas, en Santa Clara, según reportó el activista y periodista independiente Guillermo del Sol.

“Se rompieron las neveras y estaban dando los alimentos en estado de putrefacción. A raíz de la protesta en Caimanera fueron llevados a celda de castigo. El día de las madres, los tres presos políticos fueron los únicos a los que no les dieron derecho al teléfono para llamar a sus esposas, a sus madres", detalló el comunicador.

"Estamos viendo que lo que hay es un clima de terror contra estas personas que, en definitiva, no cometieron ningún acto violento, ni ningún agravio. Simplemente, lo que pidieron fue libertad, y es injusto lo que está ocurriendo con ellos”, advirtió Del Sol.

