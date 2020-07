“Una vez más la policía política me ha dejado en la calle”, dijo Acosta, quien recordó que en febrero pasado las autoridades multaron con 3.000 CUC a los propietarios de un inmueble donde vivió durante más de tres años.

Embed Publicado por Camila Acosta en Martes, 21 de julio de 2020

“Me han obligado a vivir como una fugitiva. Yo no tengo casa, yo vivo rentada en La Habana (...) Incluso cuando trabajaba con el oficialismo vivía rentada y eso nunca fue un problema. El problema fue a partir de que comenzara a hacer el periodismo independiente”, explicó.

Acosta ha sufrido detenciones, multas y se encuentra en el llamado listado de “regulados” por su labor informativa. La reportera ha denunciado en diferentes ocasiones que el régimen le ha planteado dos opciones: dejar el periodismo o que abandone el país.

La periodista hace parte de una campaña que busca la derogación del Decreto-Ley 370, conocido popularmente como “Ley Azote”, que establece multas a los cubanos que denuncian violaciones a los derechos humanos u otras arbitrariedades en las redes sociales.

“Ellos me lo dejaron bien claro, este represor Alejandro hace unos meses, que todo este hostigamiento no era porque hacía bien mi trabajo, sino porque lo hacía muy bien”, dijo en su transmisión en vivo por Facebook.

La notificación de este último desalojo, según Camila Acosta, llegó en momentos en que realiza los trámites pertinentes para la compra de un pequeño apartamento que considera la “única solución” que tiene para no seguir “huyendo toda la vida”.

“No hay ninguna ley que diga que no se le puede rentar o vender nada a un periodista independiente”, afirmó, a lo que agregó: “Cada vez que arremeten contra mí, más rebelde entonces yo me pongo. No voy a ceder a sus presiones”.