Cuba: denuncian a un hombre por violar a perros y gatos

"Este acto ocurrió en Cienfuegos. Yordenis Miguel Torres Mendoza, que vive en reparto La Juanita, es un zoofílico y maltratador. Según nuestras fuentes, ha realizado esta actividad con varios animalitos que ha tenido bajo su resguardo", señaló la publicación.

El hombre "es dueño de dos perritas, una de ellas esterilizada por una vecina y la otra no, pues se negó a que fuera sometida a esa cirugía. Ha manifestado maltrato a las mismas, con golpes y violaciones, además que no les da agua ni alimento. Se ha visto a una de ellas con su vulva muy inflamada en varias ocasiones. Anteriormente tuvo una Husky, que fue rescatada gracias a su madre y se encuentra en un hogar temporal", añadió BAC.

Según la denuncia, el presunto maltratador "también tenía dos gaticas, las cuales estaban encerradas en un escaparate sin agua ni comida, solo las sacaba para cometer el acto y luego las devolvía adentro".

Una de las gaticas falleció y "la otra fue rescatada el día 23 de octubre, se encuentra en un hogar temporal y es atendida debido a las graves lesiones que tiene, tanto internas como externas".

La plataforma independiente compartió imágenes que ilustran los maltratos y lesiones de los animales. Según la denuncia de los animalistas cubanos, "la madre del sujeto ha ido en varias ocasiones a denunciarlo al policlínico y no ha sido escuchada".

"Ella ya no sabe qué hacer, al ver todos esos animalitos sufrir. Hoy es un animal, mañana puede ser un niño o adulto. No podemos permitir que personas como estas queden impunes. Por la gravedad que representa para la sociedad, exigimos se haga cumplir lo establecido en el Decreto-Ley (de Bienestar Animal)", añadió.

En una reciente conversación con DIARIO DE CUBA, activistas por los derechos de los animales en la Isla lamentaron que, pese a la aprobación de la normativa, publicada el 10 de abril en la Gaceta Oficial, el panorama "no ha cambiado mucho".

"La realidad es que tenemos un instrumento legal que antes no existía, que es fruto de las constantes luchas del activismo cubano en favor del bienestar animal. No es un fruto del Estado cubano, es el esfuerzo de los diferentes grupos y protectores durante años y que en los últimos tiempos se intensificó", consideró Javier Larrea, fundador de BAC.

"Es una herramienta que se pone en práctica cuando hay casos muy mediáticos, que hacen que la maquinaria de denuncia se ponga en marcha, y las autoridades se ven obligadas a actuar", añadió.

La denuncia del martes del caso de zoofilia tiene cientos de comentarios críticos de defensores de los animales que reclaman justicia a las autoridades. El post ha sido compartido más de 900 veces al momento de publicada esta nota.

"Este acto no quedará impune. Basta de maltrato. No nos detendremos. Somos su voz", concluyeron los activistas cubanos.

Este miércoles, la Dirección de Comunicación de BAC denunció a DIARIO DE CUBA que, a raíz de este último reporte, sus redes sociales están siendo "censuradas".

"Ayer reportamos el caso de zoofilia y desde entonces para acá todas nuestras plataformas están siendo censuradas y no podemos acceder. La web recibió un ataque cibernético que no sabemos de dónde viene. Facebook nos bloqueó e Instagram no nos deja iniciar sesión", explicó un responsable, que lo atribuyó a "una cadena de reportes" y pidió ayuda para revertir la situación.