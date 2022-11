La jefa nacional del Registro de Consumidores en el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) Zahidy Alvarez Amador dijo que el software Oregi —desarrollado en alianza con la empresa Xetid— ''permitirá digitalizar los movimientos de núcleos y consumidores, un proceso que eliminará los malos manejos contra los cuales el país impulsa acciones'', reseña Diario de Cuba.

Más control

La funcionaria señaló además que el programa informático ''permite la integración con otras entidades de manera más expedita, lo que agiliza la localización de los consumidores para efectuar las bajas por salida del país y por fallecimiento''.

''Esto significa que, ya implementado, los trámites en las OFICODAS se realizarán de forma digital, con una información fidedigna de lo que realmente sucede dentro de los núcleos familiares, con lo que se evitan ilegalidades que en estos momentos atentan contra el sistema'', añadió la funcionaria.

La nota de Granma señala que la implementación de Oregi incluye el 80% de los 3.944.084 núcleos familiares que poseen una libreta de racionamiento en todo el país.

A pesar de ese dato, al mencionar las provincias que presentan mayores avances en la digitalización de ese registro señala sólo a La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud.

Por ello, son más los territorios donde el software tiene poca incidencia: Matanzas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Granma y Santiago de Cuba. Y la nota no menciona el avance de ese programa informático en la provincia de Mayabeque.

Se aclara que serán incluidas las ''libretas excepcionales'', concedidas a más de 60.000 familias después de las protestas del 11J.

La nota asegura que entre las ''ilegalidades'' más comunes en los registros de consumidores se encuentran niños que supuestamente nunca nacieron, personas fallecidas o aquellos cubanos que han abandonado el país y no son dados de baja.

Solo en la provincia de Villa Clara el reporte cifra en 36.000 cubanos los que se encontraban, hasta hace poco, en algunos de estos supuestos.

Los cubanos deben rebuscar la manera de conseguir alimentos en Cuba, cada vez más escasos, pero ese escenario no se observa en las tiendas en las que se compran en moneda extranjera. Pero no todos los cubanos pueden darse ese lujo debido a los bajos salarios o porque no tienen familiares que les envíen dólares o euros.

''Este nuevo sistema no permite fraudes ni ilegalidades, como que una misma persona estuviera en dos libretas, o que ciudadanos fallecidos, fuera del país o recluidos en hogares de ancianos formaran parte de los núcleos de consumidores'', dijo Eyigsi Cueto Ruiz, directora de la Dirección Estatal del Comercio en Villa Clara.

Hasta mayo del pasado año, en Sancti Spíritus más de 12.400 personas seguían anotados en las ''libretas'', aún cuando en muchos casos hacía años no se encontraban en el país, publicó el periódico estatal Escambray. Un hecho que calificó como un ''desangramiento para la economía cubana''.

El régimen además redujo considerablemente el tiempo de permanencia en la libreta de racionamiento una vez que la persona sale del país, el cual hasta septiembre de este año era de 24 meses. Ahora, después de permanecer más de tres meses en el exterior, a la persona se le da de baja, según la resolución 47/2021 del MINCIN.

La nota de Granma no menciona que lo que llama ''ilegalidades'' en los controles de la libreta de racionamiento le permitían a muchas familias cubanas aliviar los altos precios actuales de los alimentos, que luego de la implementación de la Tarea Ordenamiento ha provocado una imparable inflación.