Cuba: EEUU muestra "preocupación" tras muerte de opositor encarcelado

También la abogada cubana Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, mostró "profunda tristeza y dolor" por la muerte del opositor.

"Imagino lo solo que se sintió y lo convencido que estaba que prefirió extenuar su cuerpo hasta apagarlo. Su muerte me recuerda los miles de personas que, en las cárceles cubanas utilizan su cuerpo para protestar contra los injustos procesos penales", expresó la abogada exiliada en Estados Unidos.

El fallecimiento de Arostegui Armenteros, escribió Diversent en su cuenta de Facebook, la hizo "tener más presente a todos los activistas que como Silverio Portal son encerrados como castigo por ejercer sus derechos a expresar, criticar, protestar, reunirse y asociarse".

La abogada recordó que mientras trabajó en la Isla la mayoría de sus clientes eran personas privadas de libertad, por lo que lloró "muchas veces al teléfono, en silencio, sin encontrar las palabras para dar ánimo a una persona que vive un infierno".

"La sociedad no mira para las prisiones", afirmó Diversent, pues muchas personas alegan que quien "está allí es porque algo hizo", sobre lo que la jurista explicó que "no es así", pues "cualquiera en Cuba termina en prisión, porque no existen garantías del debido proceso" ni tampoco "jueces ni tribunales independientes, ni hay supervisión de los procesos judiciales".

"Puedo seguir enumerando, pero ¿qué podemos esperar de un sistema donde tiene más valor una 'huella de olor', que una prueba de ADN?", escribió Diversent.

El opositor político de Cuba Yosvany Arostegui Armenteros, encarcelado en la provincia de Camagüey, murió el viernes mientras realizaba una "huelga de hambre", confirmó a Diario de Cuba el también opositor Faustino Colás Rodríguez, miembro del grupo Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, al igual que el fallecido.

"Anoche fuimos a la funeraria y no le dieron velada, fue directo a un crematorio y yo veo algo extraño ahí. Estaba la Seguridad del Estado allá y no dejaba entrar a nadie", dijo Colás Rodríguez.

Según su testimonio, la muerte de Arostegui Armenteros se debió a la huelga de hambre, pues "lo llevaron al límite y se les fue de las manos".

Yosvany Arostegui Armenteros fue uno de los 47 presos políticos incluidos en la lista que preparó la FNCA en repuesta a Raúl Castro, cuando el general afirmó en la conferencia de prensa que dio junto a Barack Obama en 2016, que si le entregaban un listado con los prisioneros políticos del país los soltaría, lo cual no cumplió.