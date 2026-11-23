Foto de Huber Matos en su casa en Miami el 3 de agosto del 2006. Matos, quien fue un líder de la Revolución Cubana antes de convertirse en un opositor de Fidel Castro, falleció de un ataque cardiaco en un hospital del área de Miami. Tenía 95 años. (Fot

MIAMI .- La Asociación Demócrata Cristiana de Cuba (ADC) rinde un merecido homenaje a Huber Matos, quien dejó un gran legado de lucha que aún hoy en día son lecciones de vida, de servicio a la colectividad, y, sobre todo, de un camino a seguir para lograr la libertad y recuperar la democracia en la isla; derechos que le han sido conculcados por 67 años.

La organización destaca que 118 después su nombre sigue sirviéndolos de brújula para pensar la Cuba que viene y, sobre todo, el espíritu con el que debemos construirla. Huber Matos alcanzó los puestos más altos de la Revolución y los abandonó en cuanto vio que el país tomaba el camino del autoritarismo.

Se destaca en el texto de la Asociación Demócrata Cristiana de Cuba que Matos, nacido el 26 de noviembre de 1918 en Yara, llegó a ser comandante, pero nunca dejó de ser maestro rural, lo que se interpreta como un gran gesto de humildad.

Recuerdan que, en la carta de renuncia enviada a Fidel Castro, el 19 de octubre de 1959, pidió ser escuchado no como comandante, sino “sencillamente como uno cualquiera de tus compañeros de la Sierra”. Matos marcó distancia de la revolución cubana, a los pocos meses de su instauración, al percatarse que avanzaba hacia una dictadura marxista.

Para ADC, en esa frase cabe el hombre entero. “Quien pudo haber reclamado poder eligió reclamar coherencia, y aquella decisión le costó veinte años de presidio, cumplidos hasta el último día”.

Se agrega en el texto que: “Su humildad no fue mansedumbre; fue la firmeza serena de quien sabe que la patria no pertenece a nadie, que se la sirve y no se la posee. Ahí reside su grandeza: en haberse sentido siempre servidor de Cuba y nunca su dueño”.

Transición ordena y pacífica

Para esta organización cubana, esa lección de Matos es hoy más necesaria que nunca, porque la transición democrática que Cuba espera solo será posible si se emprende con el mismo talante. “Tiene que ser, ante todo, una transición ordenada y pacífica. Cuba ya conoce demasiado bien el precio de las rupturas. El cambio que necesita debe garantizar la estabilidad, la seguridad jurídica y la continuidad del Estado, sin traumas ni escenarios de confrontación que vuelvan a enfrentar a cubanos contra cubanos”.

La ADC para no faltar a los valores de ese gran cubano, deja en claro que la transición debe ser inclusiva. “Ha de abrirse a todos los sectores de la sociedad cubana, dentro y fuera de la isla, incluidas las actuales instituciones del Estado y cualquier persona dispuesta a contribuir de buena fe al cambio democrático. En la casa común que queremos levantar nadie sobra”.

Seguir el ejemplo de Matos, lo ven en que la transición “debe nacer del consenso y no de la imposición. Ningún planteamiento unilateral, verticalista o excluyente servirá para fundar una democracia. El camino es el diálogo, la negociación y los acuerdos amplios, sin que ningún grupo ni liderazgo pretenda adueñarse del proceso. Quien se crea imprescindible estará repitiendo el error que Huber Matos tuvo el valor de denunciar”.

Debe avanzar de la ley a la ley, acota la ADC y manifiesta que el paso del ordenamiento vigente a un Estado democrático de derecho ha de hacerse mediante mecanismos jurídicos e institucionales sólidos, que aseguren la legitimidad de las nuevas instituciones y el pleno respeto a los derechos fundamentales. La libertad que dura es la que se edifica sobre normas, no sobre revanchas.

“Debe tener como horizonte la reconciliación nacional. Este es el principio que da sentido a todos los demás. Hemos heredado una historia triste, hecha de divisiones, rivalidades políticas y heridas personales que han separado familias y generaciones. Superarla nos corresponde a todos. Lo que se busca no es enfrentar proyectos ni cambiar una imposición por otra, sino alcanzar un consenso nacional que haga posible una democracia estable, inclusiva y duradera. Huber Matos predicó la concordia frente a la exclusión, y lo hizo con la autoridad moral de quien había sufrido en carne propia la intolerancia. Si él pudo mirar hacia delante, nosotros también podemos”, apuntan igualmente hacia el ejemplo de aquel maestro rural.

Recuerda que antes de morir, pidió que sus restos volvieran a Cuba cuando fuera libre, a Yara, para reunirse con sus padres y con todos los cubanos. “En esa palabra sencilla está el programa entero de la Cuba que soñó: una nación donde nadie quede fuera, donde el adversario de ayer pueda ser el compatriota de mañana”.

Por último, apunta que honrar su memoria en este aniversario es asumir su enseñanza más noble: tender puentes desde la humildad y la generosidad cívica, para que el futuro de Cuba sea por fin, el hogar reconciliado, libre y próspero de todos sus hijos.

FUENTE: Con información de la Asociación Demócrata Cristinia de Cuba