Cuba: Informe revela que los presos políticos son las principales víctimas de la violencia de Estado

Policías al servicio del régimen caminan cerca del Capitolio de La Habana, el 15 de noviembre de 2021.

El régimen cubano intensificó su maquinaria represiva durante el mes de mayo de 2026 , consolidando las prisiones como el nuevo epicentro de la persecución política y extendiendo el hostigamiento al entorno digital.

Así lo reveló el más reciente informe del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), perteneciente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

De acuerdo con el documento, el observatorio contabilizó un total de 157 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en la isla. Aunque la cifra representa una ligera disminución intermensual en comparación con abril, los datos interanuales reflejan un panorama alarmante: un incremento de 49 casos con respecto a mayo de 2025, lo que sepulta cualquier narrativa de apertura o alivio en el país caribeño.

Las cárceles: castigo dentro del encierro

Por primera vez en lo que va de año, los presos políticos pasaron a encabezar el perfil de las víctimas de la dictadura. El informe documentó 24 casos (un 25.8% del total), superando la cifra de ciudadanos comunes y periodistas independientes agredidos.

Este desplazamiento del foco represivo demuestra que el aparato estatal no se conforma con privar de libertad a los disidentes de forma arbitraria, sino que ensaña sus métodos punitivos dentro de los centros penitenciarios a través del empeoramiento de las condiciones de reclusión y castigos sistemáticos.

Censura digital con complicidad de ETECSA

La represión en las calles converge ahora de manera agresiva con el control en las plataformas virtuales. El entorno digital sufrió un crecimiento exponencial en restricciones, con un repunte del 833.3% en comparación con mayo del año pasado.

En este esquema de censura cibernética, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, se consolidó como el tercer brazo agresor institucional de la tiranía, acumulando 27 hechos delictivos en contra de los derechos ciudadanos (un 23.3% del total). La empresa castrista ejecuta cortes de internet, bloqueos de sitios web y hackeos selectivos para silenciar las denuncias de la población en línea.

La Habana a la cabeza de las agresiones

La capital cubana se mantiene como la región con mayores niveles de violencia de Estado, al registrar 64 casos, equivalentes al 40.8% de la totalidad de las violaciones en el país. En cuanto a los perpetradores, la policía política (Seguridad del Estado) repite como el principal ejecutor directo de las agresiones, con 39 hechos atribuidos (33.6%).

El indicador dominante del mes correspondió a los ataques y agresiones psicológicas, sumando 62 casos en los que imperaron los desahucios, los mítines de repudio, la vigilancia perimetral y las amenazas directas hacia el entorno familiar de activistas y comunicadores.

Este recrudecimiento de las prácticas dictatoriales se produce en medio de una crisis socioeconómica sin precedentes dentro de la isla, marcada por apagones masivos, escasez generalizada de alimentos y medicinas, salarios pulverizados por la inflación y un éxodo migratorio que continúa desangrando a la sociedad cubana.

FUENTE: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa