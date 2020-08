Todos vestían el uniforme verde olivo de ocasión. Ya se sabe que para la autocracia cubana un ciclón, una pandemia o participar en unos juegos panamericanos es sinónimo de batalla. Y a destajo utilizan esa narrativa bélica. Si se busca en EcuRed, la Wikipedia cubana. se verá la foto de Duarte Ortega con un traje oscuro y una corbata gris y carmelita.

Su mínima biografía nos dice que fue miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas en el municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila. Que nació en 1975 y es ingeniero en mecanización de la producción agropecuaria. De carretilla ponen los cargos que ha tenido. Fue primer secretario del partido en Ciego de Ávila y desde enero de 2020 ocupa igual cargo en la provincia de Cienfuegos.

No hay un dato humano. Fotos de su familia, de su niñez, cuando presuntamente era flaco. Si está casado, si es divorciado o es viudo. Nadie sabe cuál es su deporte preferido. Si le gusta el cine o el ballet. Ni cuáles son sus comidas favoritas.

cuba tormenta laura agosto 2020 captura twitter radio sandino @radiosandinoCU.jpg El paso de la tormenta Laura afectó el occidente de Cuba. CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @radiosandinoCU

¿Revolución?

Lo que mostró la televisión fue un Félix Duarte de unas trescientas libras de peso, y que en gordura compite con Yoseily Góngora López, la gobernadora de Camagüey, y con Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, considerados los más obesos entre los dirigentes y funcionarios obesos que hay en la Isla.

Las cámaras de la televisión de Cienfuegos entrevistaban a una familia que había perdido su vivienda y el periodista le atizaba las preguntas de siempre: ¿Pero usted tiene confianza en que la revolución no deja abandonado a sus hijos? Un pie forzado para que la pobre mujer, con un short azul y en la mano un cubo plástico con el cual estuvo sacando agua en lo que quedó de casa, respondiera en modo automático “que confiaba en Fidel, Raúl y Díaz-Canel”

Al llegar a la casa destruida, el primer secretario Duarte dio palmadas en el hombro a los afectados y ofreció el discurso de siempre: “La revolución va a solucionarles sus problemas”. Está por ver. Las promesas se venden bien en política, pero casi siempre esquivan la realidad.

Tal vez la pobre familia tenga suerte y a la vuelta de uno o dos años pueda reconstruir su casa. O no. Como le pasó a Rosa Calderón, quien hace dos años falleció en La Habana, y en los años 1990 perdió su vivienda a causa de un huracán. Más de veinte años esperando para recibir un apartamento que nunca llegó.

https://twitter.com/Maikol54171512/status/1298449382245896192 Playa Guanimar Cuba la tormenta Laura acabó en la playa Dios mío pic.twitter.com/LRkq16t4lu — Maikol Cruz (@Maikol54171512) August 26, 2020

Paso

La tormenta Laura pasó por Cuba sin ocasionar grandes desastres. Todavía las autoridades no han contabilizado las pérdidas. El presidente designado Miguel Díaz-Canel aseguró que “aunque no alcanzó la envergadura en afectaciones que esperábamos, sí tenemos un grupo de daños que no son para subestimar”.

Entre los daños se encuentran más de 2 mil viviendas que sufrieron derrumbes parciales o totales, la pérdida de cultivos de yuca, maíz y plátano y afectaciones en cables eléctricos, postes y torres del sistema electroenergético nacional.

El lado positivo es que las presas se vieron beneficiadas con más de 200 millones cúbicos de agua provocadas por las lluvias y los deslizamientos de agua provenientes de las zonas montañosas.

A pesar de que la tormenta tropical Laura era de poca intensidad, algunas rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora, miles de techos de tejas, fibrocemento o yagua fueron despedazados. La pésima infraestructura constructiva en el país propicia que el paso de cualquier fenómeno meteorológico se produzcan más destrozos.

cuba tormenta laura agosto 2020 captura twitter @roilansantana radio sandino.jpg Las rústicas instalaciones agrícolas en el occidente de Cuba sufrieron los embates del huracán Laura. CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @roilansantana

Diana, arquitecta, está cansada de plantear en reuniones del partido, eventos científicos y otros foros, que los sistemas constructivos deben cambiar porque Cuba situada en un paso de huracanes.

"Se gasta un montón de dinero en las cubiertas ligeras que año tras año los ciclones destruyen. Hay que invertir en construcciones sólidas que puedan soportar huracanes más intensos. A primera vista representa más gastos, pero al ser más duradera, amortiza la inversión. Se deben construir casas de bloques o ladrillos con techo de placa de cemento”, señaló.

El régimen cubano tuvo que evacuar a más de 435 mil personas, muestra que el estado constructivo de muchas viviendas en el país es de regular a malo. Para los cubanos de a pie, lo peor de la tormenta no fue la lluvia ni el viento, sino los días posteriores. Cuando Laura no había llegado a Cuba, los cajeros automáticos de los bancos no tenían dinero, las colas eran comprar pan o galletas eran kilométricas y en ningún centro comercial se podían adquirir clavos ni planchas de madera para proteger las ventanas. Tampoco alimentos enlatados o que no necesitaran ser refrigerados.

Jorge, jubilado, considera que “si antes del ciclón era imposible conseguir comida, dime tú el día después. Las viandas se perderán y subirán de precio. La gente dice que hay que apretarse el cinturón, pero llevamos demasiado tiempo apretándonos el cinto".

Muchos habaneros creen que nos esperan meses más difíciles aún. Mientras el Gobierno sigue hablando de batallas imaginarias, el cubano de a pie sigue haciendo extensas colas para comprar comida, aseo o medicamentos. Es la única batalla real que conocen los cubanos desde hace seis décadas: enfrentar el hambre a ritmo de consignas.

ESPECIAL

