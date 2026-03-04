miércoles 4  de  marzo 2026
Emilio Estefan celebra cumpleaños 73, con éxito y pasión por la música

Desde sus humildes comienzos en Miami hasta alcanzar la cima del estrellato internacional, Estefan es el vivo ejemplo del sueño americano y la perseverancia artística

&nbsp;Emilio Estefan asiste al evento Haute Living junto a Ikonic Yachts, Atlas, Santa Teresa 1796 y Bacardi Reserva Ocho, celebrando a Emilio y Gloria Estefan en Five Park Miami Beach el 29 de abril de 2025 en Miami Beach, Florida.&nbsp;

AFP / Romain Maurice
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La industria del entretenimiento se viste de gala para celebrar la vida y obra del maestro Emilio Estefan. El legendario productor cubano cumple setenta y tres años convertido en el arquitecto principal del éxito de la música latina en el mundo.

Desde sus humildes comienzos en Miami hasta alcanzar la cima del estrellato internacional, su historia es el vivo ejemplo del sueño americano y la perseverancia artística.

A lo largo de las décadas, Estefan ha coleccionado decenas de premios Grammy, logrando el reconocimiento de haber derribado las barreras culturales que separaban a la música en español del mercado anglosajón.

Nació el 04 de marzo de 1953 en Santiago de Cuba y llegó a Miami como un joven exiliado con el sueño de conquistar el mundo a través de los sonidos de su tierra. Sus primeros pasos en la música fueron humildes tocando el acordeón en restaurantes locales para ayudar a su familia mientras formaba el grupo Miami Latin Boys.

Su trayectoria comenzó a tomar forma con la creación de los Miami Sound Machine, una agrupación que fusionó de manera magistral los ritmos tropicales con el pop contemporáneo. Junto a su esposa, la icónica Gloria Estefan, Emilio logró posicionar himnos que hoy forman parte del cancionero universal.

Sin embargo, su mayor aporte ha sido su capacidad para detectar el talento ajeno y pulirlo hasta convertirlo en un fenómeno global. Nombres fundamentales de la música actual deben gran parte de su proyección internacional a la visión estratégica y al oído privilegiado de este productor que siempre apostó por la autenticidad de las raíces hispanas.

Visionario

El impacto de Estefan trasciende la consola de grabación para abarcar el mundo de los negocios y la filantropía.

Su influencia ha sido determinante en las carreras de figuras como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López y Marc Anthony, a quienes ayudó a transicionar hacia el estrellato masivo con una sensibilidad única.

Estefan entendió antes que nadie que el ritmo latino no era una moda pasajera, sino un lenguaje universal capaz de mover masas sin importar el idioma. Esta convicción le permitió construir un imperio que incluye restaurantes, hoteles y una de las editoriales musicales más respetadas de la actualidad.

Además de sus logros comerciales, el cubano es admirado por su compromiso con la comunidad y su defensa constante de los derechos de los inmigrantes. Su estudio en Crescent Moon se convirtió en un santuario para la creatividad donde la experimentación sonora siempre estuvo acompañada de un mensaje de unidad.

Emilio ha sido un mentor que nunca olvidó sus orígenes en el exilio, utilizando su plataforma para elevar la voz de quienes buscan una oportunidad en tierras extranjeras. Su legado es una mezcla de disciplina empresarial y pasión artística.

