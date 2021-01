Cuba: Muere niña al no poder ser trasladada en ambulancia

"No la entubaron hasta después del segundo episodio (…) El médico que la atendió ordenó su traslado al hospital pediátrico provincial, donde recibiría la atención médica adecuada, pero no pudieron hacerlo porque la ambulancia disponible no tenía cámara de oxígeno y no querían arriesgarse a trasladarla en esas condiciones". dijo.

https://twitter.com/ivanlibre/status/1350669325896732672 #Cuba este viernes 15 d enero falleció n el hospital d #Colón la niña d 5 años Nayelis de Jesús Montalvo Hdez tras 1 paro respiratorio porq no había ambulancia equipada para trasladarla al Hptal Pediátrico dond debía recibir la atención médica requerida @MINSAPCuba @diariodecuba pic.twitter.com/90dqBaRySC — Iván Hdez Carrillo (@ivanlibre) January 17, 2021

Según Carrillo, la pequeña murió a las 9:00AM del viernes, pero su familia no se enteró del fallecimiento hasta las 10:00AM.

"Su madre está como zombi, tirada en la cama, se sienta y se echa atrás", dijo la activista, que visitó la vivienda de la familia cerca de su domicilio en el mismo municipio de Colón, Cuba.

Este mismo jueves la sucursal de Mercedes-Benz en Cuba, MCV Comercial S.A, donó 14 ambulancias al Estado en colaboración con diferentes entidades y personas, pero el Ministerio de Transporte especificó que están destinadas a apoyar el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 en el país, que atraviesa su peor momento.

Aunque el régimen de Cuba presume de ser una potencia médica, el servicio de ambulancias y traslado a algún hospital en la Isla es lento e ineficaz. Son muchos los testimonios de cubanos que han sufrido por la falta de uno de estos vehículos supuestamente equipados para atender emergencias médicas. En algunas localidades simplemente no llegan.

No hay una ambulancia para atender una urgencia de salud pública, pero sí hay patrullas para perseguir y detener a los activistas de derechos humanos y opositores de la Isla, denunció el exprisionero político Iván Hernández Carrillo.