Cuba: Negocios privados piden al régimen más consideración

Según el bicitaxista, otra de las afectaciones que enfrentan a los emprendedores y negocios privados en Cuba es la falta de un mercado que les permita comprar los instrumentos y equipos de repuesto para los bicitaxis.

"Generalmente el sector privado tiene que buscar todo en el mercado negro, y corriendo el riesgo de que te decomisen el bicitaxi, te apliquen multas y, en algunos casos, hasta la prisión", agregó.

Yoel Espinosa, emprendedor en el área de la gastronomía en Santa Clara, Villa Clara, señaló que el régimen de Cuba puede liberar lo que quiera, pero debe “cesar la guerra sin cuartel contra los cuentapropistas en el área de los servicios, restaurantes y en la economía en general".

Entre los reclamos de los emprendedores y miembros de negocios figura la del establecimiento de precios que se ajusten a la realidad que enfrentan.

"Ellos te dan libertad, luz verde, pero te obligan a vender a un precio en el que no podemos sacarle ninguna ganancia porque, por otro lado, todo se ha encarecido”, dijo Espinosa.

Otras de las medidas que impactan negativamente a los cuentapropistas son los decomisos y las excesivas multas, donde lo mismo se afecta el vendedor que el comprador, agregó.

Guillermo del Sol no es emprendedor, pero asegura que como ciudadano no siente ningún alivio, ni beneficio, con las nuevas disposiciones que llegan en un momento en que la economía no puede estar peor.

Señaló que lo fundamental para la población es que haya alimentos y artículos para comprar, y a precios razonables, y si no hay vendedores los ciudadanos no tienen a dónde acudir.

Aseguró que en el país el mercado privado ha tenido que pasar a ser totalmente clandestino, debido a la persecución de los inspectores estatales.

La mayoría de los emprendedores, tan duramente golpeados este 2020 con la pandemia, "no renovarán sus patentes, y no creo que nadie se anime a iniciar nuevos negocios luego de ver la pobreza que azota a todo el país, y la represión de las autoridades contra los que intentan sobrevivir", concluyó Del Sol.