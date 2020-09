Cuba: Niños menores de cinco años, más vulnerables a la crisis

"Vivimos en una zona apartada del pueblo. Para llegar al policlínico caminando debemos recorrer cinco kilómetros entre la ida y la vuelta, así que dependemos de una 'gazella' (microbuses para servicio de taxis) que han destinado para estos casos. Eso supuestamente está muy bien, pero en la práctica es un infierno", dice Yudith, vecina de Habana del Este y madre de una bebé de cinco meses.

"El hecho de poder gestionar este transporte es ya bastante difícil, porque tienes que localizar a la doctora del médico de la familia, cuyo consultorio también queda muy lejos de donde vivo, y que a menudo tiene el teléfono roto, o está visitando pacientes o no ha ido a trabajar porque no le pusieron el transporte", continúa la joven madre.

"Además, poder localizar a la doctora no es una garantía. A veces es ella quien no puede gestionar el transporte por diversas causas relacionadas con la piquera. Ya a mi hija se le ha pasado el tiempo de vacunarse en un par de ocasiones, por suerte sin mayores consecuencias", añade.

Los problemas en el sistema de salud no son solo los relacionados con el transporte. Se suman la escasez de medicinas y la falta de médicos.

"A mi hijo le recetaron Vitamina C y multivitaminas desde que tenía dos meses para el fortalecimiento de su organismo. Me la he pasado llamando a todas las farmacias que están cerca y no aparece. Dicen que las multivitaminas están en falta", cuenta Yusimí, vecina de Centro Habana y madre de un bebé de siete meses.

"El cardiólogo hace un mes y medio que no va al policlínico. Así que mi hijo no ha sido examinado todavía, a pesar de que desde los cinco meses teníamos planificada una consulta", agrega Yusimí.

Además de recibir atención médica adecuada, un niño saludable debe estar bien alimentado y poder vestirse. El desabastecimiento de productos de primera necesidad, junto a la situación generada por la pandemia, con la mayoría de las tiendas y mercados cerrados, deja historias conmovedoras por los esfuerzos de algunos padres para alimentar a sus hijos.

"Todo el pollo que nos toca en esta casa por la libreta es para nuestra hija de un año y medio. No es mucho, apenas seis o siete postas al mes, pero como está pequeña, le dura bastante. Nosotros resolvemos con el huevo cuando llega, y el resto del tiempo con arroz, alguna vianda barata que aparezca en el agro estatal, o si no comemos pan", explica Yoandri, vecino del municipio 10 de Octubre.

"Ya a mi hijo se le quedaron pequeños casi toda la ropa y los zapatos. Ha cumplido tres años. A esa edad crecen mucho, pero no hemos podido comprarle nada desde hace meses, porque las tiendas están cerradas y los negocios también. Cuando salimos con él, lo llevamos cargado porque no tenemos zapatos que ponerle", confiesa Manuel, un joven padre del municipio La Habana Vieja.

A siete meses de la entrada del coronavirus a Cuba, la situación parece bastante lejos de ser solucionada. Si el Estado cubano logró, en un principio, disminuir los contagios a base de sacrificar la economía, en este momento el número de casos positivos crece cada día, pese a que arrecian las medidas de aislamiento.

Por otra parte, la posibilidad de que una vacuna salve al país de una crisis que se agrava cada mes, se encuentran aún lejana si depende de los fármacos que actualmente se ensayan dentro o fuera de la Isla.