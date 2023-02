Cuba: Piden ayuda humanitaria para niño con leucemia aguda

Luego los médicos le realizaron una inducción, según el protocolo de tratamiento nombrado ‘ALL IC-BFM 2009’, que no tuvo complicaciones y le permitió al menor una remisión hematológica al día número 33 de tratamiento.

Asimismo, según las declaraciones de su hermana a DIARIO LAS AMÉRICAS, antes de empezar el mantenimiento, Diego recibió radioterapia craneal terapéutica e, igualmente, concluyó la consolidación e intensificación sin complicaciones.

No obstante, para marzo del 2021 presentó la primera recaída (tardía) del Sistema Nervioso Central, razón por la cual recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia según el protocolo de tratamiento denominado ‘ALL-REZ-BFM2016’, en tanto se mantuvo bajo tratamiento de mantenimiento con los medicamentos mercaptopurina y metotrexato.

A peor

Las complicaciones de salud de Diego fueron en escalada hasta que el día 26 de septiembre de 2022, mientras le realizaban estudios de seguimiento, el niño comenzó a reflejar un cuadro neurológico focal por desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo.

También, sufrió una hipotonía muscular del hemicuerpo derecho, hemiparesia derecha total y predominio facio-braquial, hiperreflexia osteotendinosa del hemicuerpo derecho, por lo cual procedieron a ingresar a Diego en el hospital especializado.

Durante este ingreso, confirma su hermana, se le realizó un TAC de cráneo simple que arrojó un resultado muy lamentado por la familia: “se observó una masa hipodensa de 34x38mm que comprime los ventrículos laterales, rodeado de área extensa de edema cerebral y una nueva lesión hipodensa a nivel parietal de contornos irregulares y mal definidos que mide 36-39UH”, dijo su hermana Diana, quien ya está familiarizada con los términos médicos y traduce esto como “un tumor”.

En el estudio del líquido cefalorraquídeo, amplió Diana, se evidenció más de un 20% de células blásticas y, a través del medulograma, se supo la presencia de más de un 25% de blastos de aspectos linfoide. Esto llevó a los médicos a concluir que se trataba de una Leucemia Linfoide Aguda en segunda recaída combinada y progresión. En otras palabras, el niño tenía comprometido el Sistema Nervioso Central y Medular y, por tanto, se discutió el caso de manera colectiva entre los especialistas y en conjunto con los familiares del menor.

La decisión fue pasar a un tratamiento con esquema tipo COAP. Esto es: CICLOFOSFAMIDA, Oncovin, Cytosar y Prednisona. Para el 30 de septiembre, solo unos días después de la recaída, Diego completó su primer ciclo de tratamiento “sin complicaciones”, por lo que se decidió enviarlo de regreso a casa y solo mantener el seguimiento mediante consultas externas de hematología en conjunto con neurología. Su historial médico fue firmado por el Doctor Gustavo Barroso Sánchez.

La esperanza

La familia no se conforma con que los especialistas hayan mandado al niño a casa. “Me dijeron que en el hospital no había nada más que hacer. Ha perdido la visión y está bien delicado de salud. Pero el 27 de noviembre, el niño se levantó y hasta quiso caminar. Su deseo de vivir, la fuerza de levantarse es tan grande que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Estamos buscando tratamiento que le mejore la calidad de vida”, dijo Diana, quien es asistente educativa de niños pequeños pero ha tenido que dedicar su tiempo a cuidar a Diego y a su propia hija.

Suset Guitard, una amiga de la familia, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS que en nombre de esta escribió a un hospital de España en busca de asistencia humanitaria para Diego. Aunque obtuvo respuesta, esta no fue positiva.

Hemos pasado su caso a un doctor de Oncología Pediátrica y nos informa que el paciente presenta una leucemia linfoblástica aguda con recaída en el sistema nervioso central, dijeron, y seguidamente aclararon: En este momento, el Hospital Quirón no tiene ningún protocolo de tratamiento para este tipo de recaídas, por lo que no podemos tratarle en el Hospital. Lo siento. Hemos pasado su caso a un doctor de Oncología Pediátrica y nos informa que el paciente presenta una leucemia linfoblástica aguda con recaída en el sistema nervioso central, dijeron, y seguidamente aclararon: En este momento, el Hospital Quirón no tiene ningún protocolo de tratamiento para este tipo de recaídas, por lo que no podemos tratarle en el Hospital. Lo siento.

Además, la joven ha escrito a hospitales de EEUU, entre ellos uno de Washington desde donde el coordinador de servicios globales, Lamiah Saidely le explico una serie de requisitos para solicitar la atención hospitalaria, entre ellos enviar la documentación con los datos demográficos del paciente, los récords médicos más recientes incluyendo reportes médicos, de radiología y laboratorio, en inglés y en formato PDF. Aunque en el correo de respuesta no lo explica, también es necesario, por lo general, que el paciente cuente con patrocinio para su tratamiento y para iniciar los trámites de parole humanitario.

Por el momento, a falta de recursos y de una solución médica en Cuba, tanto Diana como Nélida, solo pueden buscar la supervivencia de Diego de dos formas: la primera, haciendo los domingos en el barrio de Lawton, donde viven, una oración colectiva junto a los vecinos; la segunda, tomando las redes sociales como espacio de vox populi para que la historia del niño llegue cada vez a más personas y, con suerte, a quienes puedan ayudarles de manera directa.

“Ya está en límite de quimioterapia, con posibles daños en otros órganos, nos estamos quedando sin tiempo”, concluyó la hermana del menor, si bien no pierde las esperanzas.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS POSITIVOS DEL DIAGNÓSTICO:

-Medulograma: compatible con Leucemia Linfoide Aguda L1

-Punción lumbar: Infiltración del sistema nervioso central por blastos Linfoide

-Medulograma: Médula infiltrada por más de un 25% de blastos de aspecto linfoide

-TAC: masa hipodensa de 34x38mm que comprime los ventrículos laterales rodeado de área extensa de edema cerebral y una nueva lesión hipodensa a nivel parietal de contornos irregulares y mal definido que mide 36-39UH

-Tratamiento: protocolo de tratamiento de la primera recaída ALL-REZ-BFM2016; luego tratamiento con COAP

DIAGNÓSTICO: Leucemia Linfoide Aguda en segunda recaída combinada (SNC y Médula)

*A raíz del avance del caso humanitario de la niña Náthaly Zaragoza, que ya ingresó en el Nicklaus Children Hospital de Miami, EEUU para comenzar su tratamiento, varias han sido las madres o personas cercanas a estas que han escrito a DIARIO LAS AMÉRICAS para contar la situación crítica que viven con sus hijos.