Miami celebra la primera corona internacional de Cuba en Miss Teen Earth

MIAMI.- La emoción, los abrazos y los aplausos marcaron la fiesta de bienvenida a Leah Reyes Amores, quien acaba de regresar a casa tras ser coronada Miss Teen Earth 2025 en la India. El triunfo de la joven cubanoamericana representa un hito histórico, al convertirse en la primera corona internacional para Cuba en este prestigioso certamen juvenil que promueve la belleza con propósito y la conciencia ambiental.

“Me siento profundamente agradecida por esta bienvenida y por el respaldo que he recibido en cada etapa del camino. Esta corona no es solo mía, también pertenece a toda mi gente, el equipo que trabajó conmigo y a los medios que nos han acompañado con tanto cariño desde que comencé el recorrido. Le dedico la corona a todos ustedes porque sin ustedes no lo hubiera hecho”, expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El evento tuvo lugar el pasado viernes en las instalaciones de Rose Bella Med Spa, donde familiares, amigos, figuras del entretenimiento, camarógrafos, fotógrafos y periodistas de varios medios de comunicación se reunieron para celebrar a la nueva soberana y compartir sus experiencias.

“Desde que yo pise la India me sentí que no solo era una candidata, ya yo tenía la mentalidad que había ganado. Cuando gané esa corona de verdad ni siquiera pensé que era yo, solo dije OMG, mire a mi mamá y estaba tan emocionada. Pienso que hemos triunfado como un pueblo, como mi hogar, como mi país”, comentó.

Entre música, alegría y una atmósfera cargada de orgullo, Leah fue recibida como la protagonista de una jornada que mezcló emociones personales con la trascendencia de su logro.

“Lo que yo hice diferente fue enseñar mi personalidad en el escenario desde el primer momento. Muchas candidatas o personas que compiten piensan que no se puede enseñar la personalidad porque hay que ser reina. Puedes ser reina y enseñar quién eres tú de verdad. Aquí estoy enseñando quién soy yo y demostrándole al mundo lo que llevo por dentro y que hay en mi corazón”, añadió.

La celebración estuvo amenizada por el popular cantante cubano Osmany García, quien interpretó varios temas de su repertorio, logrando que el público se sumara a un ambiente festivo y vibrante que selló la noche con ritmo y energía.

Para Leah, la experiencia vivida en Jaipur no solo significó cumplir un sueño, sino también enfrentarse al reto de medirse con representantes de todo el mundo y convertirse en embajadora de un mensaje que trasciende la pasarela: la importancia de cuidar el planeta y de que la juventud asuma un papel activo frente a las causas ambientales.

Con esa energía y compromiso renovado, deja claro que su misión apenas comienza:

“Lo que quiero es representar mi Isla y mi país. Quiero seguir con mi proyecto social y expandirlo para que no solo sea ambiental, sino también social y ayude a las personas y a lo que están pasando en mi pueblo. Sé que esto no ocurre únicamente en mi tierra, sino en todo el mundo. Yo no solo quiero impactar de manera positiva en Cuba o en los Estados Unidos, quiero impactar al mundo entero. Ese es el destino final de mi proyecto social”

La joven reina subraya que su propósito no se limita al ámbito ambiental o social, sino que también refleja la fuerza de identidad y resiliencia de los cubanos dentro y fuera de la Isla. Con determinación, afirma:

“No hay ningún tipo de dictadura que te pueda limitar a una posición en la que no te puedas mover. Nuestro pueblo y nuestro país tiene la determinación de decir: lo voy a hacer para mí, para mi gente. Eso es lo que yo creo que define a un cubano y, además, lo que pienso que todos los cubanos deberían tener en su mente”.

En ese mismo espíritu, envió un mensaje directo a las jóvenes que sueñan con convertirse en reinas de belleza, sobre todo a aquellas que residen en Cuba: que no permitan que las circunstancias apaguen sus ilusiones, porque la disciplina, la fe y la perseverancia son las verdaderas coronas que abren camino hacia cualquier escenario del mundo.

El triunfo de Leah fue celebrado con entusiasmo tanto por la comunidad cubana como en el ámbito internacional de los certámenes de belleza, un logro que también representa un reconocimiento al trabajo de Prince Julio César, director de la franquicia Miss Teen Earth Cuba y responsable de abrir el camino para que este tipo de sueños se conviertan en realidad.