Cuba: Restricciones de vuelos, paquetería demorada, multas y cuarentena

"American Airlines, JetBlue y Swift Air, que vuelan desde EEUU, tendrá una sola frecuencia semanal, al igual que las empresas que operan vuelos charter que gestiona Havanatur, informó la funcionaria en la comparecencia de la televisión oficial cubana.

Entretanto, Viva Aerobus mantiene una frecuencia semanal y Copa Airlines dos. Mientras que Bahamas Air, Air Century, InterCaribbean y Aero República tendrán un vuelo quincenal. Mientras, continúan suspendidos los vuelos hacia Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam y se suspenden todos los vuelos hacia Haití.

Una de las medidas que más polémica ha creado es el hecho del confinamiento hotelero obligatorio para quienes llegan al país. O sea, aquellos que se aventuren a viajar a Cuba, turistas y cubanos residentes en el extranjero, serán aislados en hoteles. Estas personas deberán pagar tanto su traslado como su estancia en esas instalaciones.

Las distintas provincias han ido anunciando las instalaciones hoteleras disponibles. En pocas palabras se pagará bien cara la cuarentena en Cuba.

American Airlines, anunció por su parte que su conexión con la isla será los lunes, con salida de Miami a las 4:30 pm (Vuelo AA837) y regreso desde La Habana 5:30 pm (Vuelo AA838). En febrero y de manera extraordinaria realizará vuelos humanitarios los días 8 y 12 para los residentes en el exterior varados en el archipiélago.

Todas las operaciones aéreas en La Habana serán por la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, por lo que podrán ocurrir modificaciones en los horarios de los vuelos.

Las autoridades insistieron en que no se permite la presencia de personas acompañantes en los aeropuertos al arribar o salir de viaje. En el caso de las partidas, solo se permitirá al conductor del vehículo en que el viajero se traslade al aeropuerto.

No obstante, es necesario subrayar que, para entrar a EEUU, desde el pasado 26 de enero las autoridades estadounidenses piden una prueba de antígeno negativa al COVID-19.

Se recomienda a los usuarios que tienen viajes programados que se comuniquen con sus respectivas aerolíneas y agencias. Aún no se han anunciado cambios en el equipaje.

mulas.jpg El costo de la paquetería a Cuba se disparó en medio de la pandemia, en una simple operación oferta demanda Radio Televisión Martí

Paquetes y agencias

El costo de la paquetería a Cuba se disparó en medio de la pandemia, en una simple operación oferta demanda. Pasaron de costar 7 dólares la libra a entre 12 y 15.

Con las nuevas restricciones en numerosas agencias hoy, los envíos se han paralizado.

Los envíos de paquetes se vieron afectados en 2020 y parecía recuperarse con la reanudación de los vuelos y la reactivación de las llamadas mulas, pero con las restricciones actuales todo retrocede.

Kenia Guirola, una usuaria, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que envió una freidora de aire a su hermana, en julio de 2020, a través de la agencia Cuballama y que, al día de hoy, no la ha recibido. “Me he puesto en comunicación y primero me notificaron que había arribado al puerto en octubre, que salió en noviembre, pero ya han pasado 90 días desde ese momento. Mi hermana está convaleciente de una doble fractura lumbar y no puede realizar trámites. Ha llamado a Cubapack en Cuba y nunca responden el teléfono”

La directiva de la Empresa Oficialista Correos de Cuba informó que el tiempo promedio de origen a destino en los últimos 10 meses ha oscilado entre los 105 y 200 días.

La empresa se justificó asegurando que el pasado año al país entraron cifras récord de bultos postales y de paquetería que superaron las 1. 971 toneladas con más un millón 053 mil envíos, la mayoría de ellos por vía marítima y que estos volúmenes superaron las capacidades de procesamiento y de transportación de Correos de Cuba y han generado muchas quejas e insatisfacciones de la población por la demora en la entrega de los envíos a sus destinatarios.

Varios usuarios han denunciado de igual manera, irregularidades en el envío de los paquetes y pérdida de los productos.

En cuanto a los trámites que realiza la Embajada, referente a Pasaportes y prórrogas, Diario Las Américas se comunicó con la agencia Cubamerica Inmigration Services, y se constató que la recuperación en los tiempos de entrega vuelve a ser mayores; “Poder decir uno, tres, cinco meses es imposible”. Los pasaportes se están confeccionando en tiempo entre un mes a un mes y medio el problema es el regreso.

Vamos a recordar que Cuba exige a sus ciudadanos pagar una prórroga por el pasaporte cada dos años, aunque esté vigente, para que tenga validez a la hora de viajar a la isla.